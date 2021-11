La dernière transition en ligne de la famille royale a une signification particulière

Chaque produit a été sélectionné indépendamment par notre équipe éditoriale. Nous pouvons recevoir des commissions sur certains liens vers des produits sur cette page. Les promotions sont soumises à la disponibilité et aux conditions du détaillant.

Plusieurs membres de la famille royale ont récemment changé leurs photos de profil en l’honneur du jour du Souvenir, un jour férié commémorant ceux qui ont perdu la vie à la guerre. Le prince William et son épouse, Kate Middleton, ont troqué leurs photos de profil sur Instagram et Twitter d’un candide des deux lors de leur voyage en Irlande pour une photo en gros plan d’un coquelicot. L’année dernière, le couple a utilisé une photo des deux déposant une couronne de coquelicots sur un site commémoratif.

La page Instagram officielle de la famille royale a également remplacé la photo de profil par une photo de la reine Elizabeth II portant un coquelicot rouge sur son revers alors qu’elle assistait au champ du souvenir de l’abbaye de Westminster en novembre 2004. La page a utilisé la même photo l’année dernière pour le mois de novembre .

Le prince Charles et son épouse Camilla ont remplacé leur photo de profil précédente par une photo de groupe, initialement publiée sur la page le 28 octobre, du couple royal aux côtés de 10 collectionneurs bénévoles de Poppy Appeal. Les collectionneurs représentent les 10 décennies de la Royal British Legion.

Le coquelicot a une signification particulière pendant les vacances, que le prince Charles a exprimée dans une légende personnelle. « Le simple fait de porter un coquelicot n’est rendu possible que grâce aux collectionneurs bénévoles de Poppy Appeal qui partagent un objectif commun : reconnaître la contribution unique de la communauté des forces armées », a écrit le prince Charles, 72 ans. « L’année dernière, pour la première fois de son histoire, le RBL a dû retirer ses collectionneurs de la rue, en raison de la pandémie. Cette année, nous accueillons chaleureusement le retour des collectionneurs Poppy Appeal dans nos communautés. Il a poursuivi : « Ma femme et moi sommes extrêmement fiers de lancer l’appel du coquelicot en cette année charnière et nous invitons la nation à se rassembler et, une fois de plus, à porter un coquelicot pour soutenir notre communauté des forces armées. Après tout, chaque coquelicot compte . »

La famille royale a marqué les vacances avec une semaine d’événements qui devraient tous se terminer avec le dimanche du Souvenir le 14 novembre. Alors que la reine reprend lentement ses fonctions royales, elle a annulé plusieurs événements de son calendrier. Cependant, Buckingham Palace insiste sur le fait qu’elle a l’intention d’assister au service du dimanche. « Il reste la ferme intention de la reine d’être présente pour le service national du souvenir le dimanche du souvenir, le 14 novembre », a déclaré le palais.