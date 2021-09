La dernière vente de kits d’alarme Ring sur Amazon peut aider à protéger votre famille

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La sécurité à domicile n’est pas une blague. Il y a eu d’énormes progrès au cours des 30 dernières années pour vous donner une idée de ce qui pourrait se passer à l’extérieur ou à l’intérieur de votre maison. Vous pouvez réduire les cambriolages et les intrus à l’aide d’articles comme un Ring Video Doorbell 3, qui est en vente dès maintenant pour 40 $ de réduction sur Amazon. Il y a toujours des raisons d’augmenter vos options de sécurité, et ce n’est pas seulement parce qu’il pourrait y avoir une instance. Cela vous procurera une tranquillité d’esprit. Amazon propose fréquemment des offres sur les appareils pour votre maison. Avec le dernier Kits d’alarme de sonnerie vendre là-bas, vous êtes sûr d’obtenir de bons prix sur un système pour votre maison, peu importe la taille.

Les Kits d’alarme de sonnerie la vente qui se déroule aujourd’hui offre jusqu’à 33% de réduction. Le niveau de système de sécurité que vous souhaitez dépend de vous. Mais cela a une tonne d’options aujourd’hui seulement. Vous vous sentirez bien dans l’état de votre maison lorsque vous conclurez cette vente. Cela a beaucoup de sens et peut vous rassurer. Pour l’intérieur et l’extérieur de votre maison, vous avez le choix.

Trouvez les kits de sonnerie d’alarme qui vous conviennent

Il y a tellement de choix que vous pouvez avec cette vente. Si vous recherchez un système d’alarme fourni avec un appareil Alexa avec lequel vous pouvez le contrôler, alors le Kit 5 pièces Ring Alarm (2e génération) avec Echo Dot (3e génération) est une option solide. C’est un excellent choix pour les condos ou les appartements. Il y a une station de base, un clavier, un capteur de contact, un détecteur de mouvement et un prolongateur de portée. Mais vous obtiendrez également un Echo Dot avec cela, ce qui en vaut la peine. Cela met tout à portée de main. Il y a des boutons d’urgence et des capteurs de contact plus petits pour se fondre parfaitement dans votre maison. Si votre système est déclenché, vous recevrez une notification push sur votre smartphone. Normalement, c’est 240 $ et ça vaut le coup. Mais vous l’aurez aujourd’hui pour seulement 159,99 $ !

Kit de 5 pièces Ring Alarm (2e génération) avec Echo Dot (3e génération) – Charbon Prix catalogue : 239,98 $ Prix : 159,99 $ Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Vous pouvez obtenir le Ring Alarm Kit 5 pièces (2e génération) cela ne vient pas avec l’Echo Dot, mais ils sont au même prix. Alors pourquoi n’obtiendriez-vous pas un Echo Dot gratuit dans le processus ? Il est rare que l’on vous dise de ne pas obtenir quelque chose mais cela n’aurait aucun sens de sélectionner celui-ci.

Kit 5 pièces Ring Alarm (2e génération) – système de sécurité domestique avec moniteur professionnel 24h/24 et 7j/7 en option Prix catalogue : 199,99 $ Prix : 159,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Pour les grandes maisons

Nous allons en fait vous dire à nouveau de ne pas sélectionner une vente. Vous pouvez obtenir le Kit Ring Alarm 8 pièces (2e génération) avec une sonnette vidéo Ring (2020) C’est un bon pari pour les maisons d’une à deux chambres. Vous pouvez armer et désarmer votre alarme avec Alexa. Il vous donne la possibilité de voir à l’intérieur et à l’extérieur de votre maison. Même s’il ne s’agit que de 299,98 $, nous ne le recommandons pas. C’est parce que vous pouvez obtenir les mêmes pièces avec un Écho Show 5 pour exactement le même prix !

Kit de 8 pièces Ring Alarm (2e génération) avec Ring Video Doorbell (version 2020) Prix catalogue : 339,99 $ Prix : 299,98 $ Vous économisez : 40,01 $ (12%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ring Alarm 8-Piece Kit (2e génération) avec Ring Video Doorbell (version 2020) et Echo Show 5 (1st G… Prix catalogue : 419,98 $ Prix : 299,98 $ Vous économisez : 120,00 $ (29 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Idéal pour les maisons de deux à quatre chambres, le Ring Alarme kit 14 pièces vous offre plus de couverture. Celui-ci comprend deux claviers, huit capteurs de contact, deux détecteurs de mouvement, une station de base et un prolongateur de portée. C’est seulement 264,99 $, ce qui vous fait économiser 65 $ dans le processus. Mais vous pouvez obtenir tout cela tout en obtenant un Point d’écho de 3e génération pour le même prix. Encore une fois, nous vous disons de choisir l’un plutôt que l’autre.

Kit de 14 pièces Ring Alarm (2e génération) – système de sécurité domestique avec moniteur professionnel 24h/24 et 7j/7 en option Prix catalogue : 329,99 $ Prix : 264,99 $ Vous économisez : 65,00 $ (20 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble de 14 pièces Ring Alarm (2e génération) avec Echo Dot (3e génération) – Charcoal Prix catalogue : 369,98 $ Prix : 264,99 $ Vous économisez : 104,99 $ (28%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Toutes les options incluses

Voici les meilleures options pour la vente de kits Ring Alarm.

