La dernière version bêta d’Android Auto introduit de nouveaux jeux pour une raison quelconque

Android Auto est conçu pour vous aider à garder les yeux sur la route au lieu de jouer avec votre téléphone. Mais il semble que les développeurs d’Android Auto veuillent vous donner quelque chose à faire lorsque vous êtes garé, et c’est jouer à des jeux. Au lieu d’être des jeux à part entière comme Cyberpunk 2077 dans une Tesla, GearSnacks est une application qui héberge un tas de jeux HTML5 pour Android Auto.

Si le nom “GearSnacks” vous semble vaguement familier, c’est parce que GameSnacks est un portail Web créé par l’équipe Area 120 de Google. Le portail propose une multitude de jeux basés sur HTML5 conçus pour fonctionner sur des appareils moins puissants comme les meilleurs téléphones Android Go. Ces téléphones sont généralement limités à 1 Go de RAM et n’ont pas accès aux réseaux 4G LTE, encore moins aux réseaux 5G. Des spécifications comme celle-ci font des unités Android Auto des candidats parfaits pour les jeux légers auxquels vous pouvez jouer lorsque vous êtes juste en train d’attendre des amis. L’introduction de GearSnacks intervient après une mise à jour plus tôt cette année qui a ajouté des jeux uniquement vocaux comme Jeopardy et TriviaCrack.

Pour être clair, ce n’est pas comme si vous alliez trouver les meilleurs jeux Android répertoriés ici, mais à la place, vous trouverez des jeux conçus uniquement pour vous aider à gagner du temps. Notamment, les jeux disponibles via GearSnacks ne peuvent pas être lancés à moins que vous ne soyez garé. Cela devrait être un ajout évident, mais au moins il n’y a pas eu d’oubli vous permettant de lancer ces jeux en mouvement.

