La dernière version bêta de Steam apporte de grandes mises à niveau à la page de téléchargement et au gestionnaire de stockage

30 juillet 2021 12:59 GMT

Valve révise enfin l’une des sections les plus utilisées de Steam.

Fumer a une nouvelle mise à jour bêta. Certains des changements apportés à celui-ci ont en fait été divulgués il y a deux mois, mais les joueurs qui optent pour la version bêta de Steam peuvent enfin les voir en action.

La page de téléchargement de Steam a été complètement repensée. D’une part, il a un look plus agréable avec une palette de couleurs plus accessible et un art du jeu plus en évidence. La page offrira désormais également plus de détails sur ce qui est réellement téléchargé, et indiquera spécifiquement quand il alloue de l’espace disque, ce qui devrait mettre fin à la confusion à laquelle beaucoup sont confrontés quant au statut de certaines mises à jour. Steam est maintenant plus intelligent pour exposer le type de mise à jour que vous téléchargez également, avec une nouvelle icône (i) sur laquelle vous pouvez cliquer pour savoir s’il s’agit d’un correctif standard, d’une mise en cache préalable des shaders, du contenu de l’atelier, etc.

Toute la file d’attente des téléchargements peut maintenant être réorganisée en faisant simplement glisser les différents jeux avec votre souris. Et, à notre grand soulagement collectif, il y a un bouton « Effacer tout » pour obtenir le rouge de toutes les notifications.

La bibliothèque a également connu une mise à niveau tout aussi importante. Le nouveau gestionnaire de stockage fonctionne de manière similaire à ce que vous pourriez avoir sur les consoles : affichant exactement comment l’espace des différents dossiers de la bibliothèque de Steam est utilisé (jeux, DLC, etc.). Vous pouvez plus facilement repérer dans quel dossier Steam vos jeux sont installés et les déplacer à partir de là.

Bien que Valve n’ait pas fixé de date de sortie publique pour ces changements, les bêtas Steam prennent généralement une semaine ou deux avant que leur contenu ne se retrouve sur le client principal, donc l’attente ne devrait pas être longue. Comme toujours, vous pouvez vous inscrire à la version bêta directement via Steam > Paramètres > Compte. Lisez le journal des modifications complet sur Steam.

