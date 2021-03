La dernière version bêta de tvOS fait allusion à une télécommande Apple TV redessinée avec un nouveau «  bouton central  »

Plus tôt cette semaine, . a révélé qu’Apple développait une nouvelle télécommande pour la prochaine génération d’Apple TV, qui devrait être introduite plus tard cette année. Maintenant, il semble que plus de preuves sur une nouvelle télécommande ont été trouvées, cette fois dans les codes internes de tvOS 14.5 beta 6.

Le développeur Steve Moser a partagé sur son Twitter quels sont les codes de la configuration initiale de tvOS, qui s’affiche lorsque l’utilisateur démarre l’Apple TV pour la première fois. Comme l’a noté Moser, Apple a changé la phrase utilisée pour décrire l’une des interactions avec la télécommande Siri.

Au lieu de dire «Appuyez sur un bouton de votre télécommande pour commencer», tvOS affichera désormais le message suivant: «Appuyez sur le bouton central ou sur la surface tactile pour continuer.» Cela nous amène à nous demander ce qu’est le «bouton central» puisque la Siri Remote actuelle n’a que quelques boutons multimédias et le trackpad, que l’on appelle la «surface tactile».

Il est possible qu’Apple fasse simplement référence à l’ancienne télécommande Apple TV qui possède effectivement un bouton central, mais on l’appelait le «bouton de sélection». Pour référence, les utilisateurs peuvent toujours utiliser l’ancienne télécommande avec les générations actuelles d’Apple TV. Cependant, le fait qu’Apple modifie actuellement les codes tvOS liés à Siri Remote suggère fortement que de grands changements sont à venir.

Plus de preuves d’une nouvelle télécommande Apple TV dans tvOS 15.4 beta 6? Pendant la configuration, il demande à l’utilisateur de «Appuyez sur le bouton central ou sur la surface tactile pour continuer». Il n’y a pas de bouton central sur l’Apple TV Siri Remote actuelle… pic.twitter.com/sE0H9njpZl – Steve Moser (@SteveMoser) 31 mars 2021

Les rumeurs précédentes suggèrent que la prochaine génération d’Apple TV comportera une télécommande repensée, mais les détails sur cette nouvelle télécommande restent inconnus. Les résultats d’aujourd’hui indiquent que la nouvelle Apple TV Remote peut avoir plus de boutons physiques que la génération actuelle, car plusieurs utilisateurs d’Apple TV n’aiment pas l’actuelle Siri Remote.

