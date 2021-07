La dernière version bêta d’iOS 14.7 corrige un bogue qui provoquait la désactivation du Wi-Fi de votre iPhone par certains noms de réseau

Au cours des dernières semaines, une faille est apparue dans iOS, ce qui signifie qu’une poignée de noms de réseau peuvent en fait désactiver complètement le Wi-Fi sur votre iPhone. Dans la dernière version bêta d’iOS 14.7, qu’Apple a publiée hier pour les développeurs et les utilisateurs publics de la version bêta, Apple a apparemment corrigé ce bogue.

Le bogue en question est apparu pour la première fois le mois dernier. Essentiellement, un chercheur en sécurité a découvert que certains noms de réseau peuvent complètement désactiver la capacité de votre iPhone à se connecter au Wi-Fi et à utiliser d’autres fonctionnalités de réseau telles que AirDrop. Dans certains cas, le problème a pu être résolu en réinitialisant les paramètres réseau de votre iPhone dans l’application Paramètres, mais ce n’était pas toujours le cas.

Le correctif a été signalé pour la première fois par le YouTuber Zollotech, qui a détaillé le changement dans sa dernière vidéo. Maintenant, si vous utilisez iOS 14.7, lorsque vous vous connectez à l’un de ces noms Wi-Fi spécifiques, votre iPhone fonctionnera comme prévu.

Il n’y a toujours pas de détails sur une cause spécifique, mais Benjamin Mayo de . a spéculé :

Voici l’explication probable : le ‘%[character]La syntaxe ‘ est couramment utilisée dans les langages de programmation pour formater les variables dans une chaîne de sortie. En C, le spécificateur ‘%n’ signifie enregistrer le nombre de caractères écrits dans la chaîne de format dans une variable transmise à la fonction de format de chaîne. Le sous-système Wi-Fi transmet probablement le nom de réseau Wi-Fi (SSID) non vérifié à une bibliothèque interne qui effectue le formatage de chaîne, ce qui provoque à son tour une écriture arbitraire de la mémoire et un débordement de la mémoire tampon. Cela entraînera une corruption de la mémoire et le chien de garde iOS tuera le processus, désactivant ainsi efficacement le Wi-Fi pour l’utilisateur.