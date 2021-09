La dernière version bêta d’iOS 15 d’Apple corrige cet horrible bug de l’iPhone 13

Cela fait un peu plus d’une semaine qu’Apple a déployé la version finale d’iOS 15 au public. La mise à jour introduit un certain nombre de nouvelles fonctionnalités, telles que Focus, SharePlay, des notifications repensées, iCloud Plus et une application Maps améliorée. Mais même avec tous les tests bêta prolongés avant sa sortie, iOS 15 a été lancé avec des bogues ennuyeux. Un bogue iOS 15 a en fait cassé la fonction Déverrouiller avec Apple Watch sur les modèles iPhone 13. Heureusement, un correctif est déjà testé dans la dernière version bêta.

iOS 15.1 corrige le pire bug de l’iPhone 13

Dimanche dernier, Apple a partagé la note suivante sur son site de support concernant le bug de l’iPhone 13 :

Apple a identifié un problème où Déverrouiller avec Apple Watch peut ne pas fonctionner avec les appareils iPhone 13. Vous pourriez voir « Impossible de communiquer avec Apple Watch » si vous essayez de déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque facial, ou vous ne pourrez peut-être pas configurer le déverrouillage avec Apple Watch. Ce problème sera résolu dans une prochaine mise à jour logicielle. Jusqu’à ce que la mise à jour soit disponible, vous pouvez désactiver le déverrouillage avec Apple Watch et utiliser votre code secret pour déverrouiller votre iPhone 13. Pour désactiver le déverrouillage avec Apple Watch, accédez à Paramètres > Face ID et code secret.

Apple a lancé iOS 15.1 bêta 2 aux développeurs le mardi 28 septembre. Au moment où vous lirez ceci, la version bêta publique sera probablement également disponible. Si vous utilisez fréquemment votre Apple Watch pour déverrouiller votre iPhone, il peut être intéressant d’installer la version bêta. On ne sait pas quand iOS 15.1 arrivera.

Apple iPhone 13 de retour. Source de l’image : Christian de Looper pour .

En plus de corriger le déverrouillage avec Apple Watch sur iPhone 13, iOS 15.1 semble ajouter de nouvelles fonctionnalités. Dans la première version bêta d’iOS 15.1, Apple a réactivé SharePlay, qui n’était pas tout à fait prêt lors du lancement d’iOS 15 la semaine dernière. Lorsque iOS 15.1 arrivera, vous pourrez utiliser la fonctionnalité pour regarder des films et écouter de la musique avec des amis pendant les appels FaceTime. De plus, iOS 15.1 beta 1 a permis de télécharger son statut de vaccination COVID-19 dans l’application Santé et de générer une carte de vaccination dans Wallet.

Comment télécharger et installer iOS 15.1 bêta 2

Si vous souhaitez obtenir la dernière version bêta d’iOS, la première étape consiste à vous inscrire au programme logiciel Apple Beta. Après cela, accédez à Paramètres > Général > Mise à jour du logiciel puis appuyez sur “Télécharger et installer” en bas de la page. Si vous préférez, vous pouvez également obtenir la mise à jour via iTunes en connectant l’appareil iOS à l’ordinateur. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de sauvegarder votre appareil avant d’installer la mise à jour. Vous ne pouvez jamais être trop prudent!