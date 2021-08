La dernière version bêta d’iOS 15 pour les développeurs revient sur la refonte radicale de la barre d’URL Safari

in

L’un des changements les plus intéressants de la version bêta d’iOS 15 est une refonte radicale de l’interface de Safari pour placer la barre d’URL en bas de la page et y insérer les outils de navigation habituels du navigateur. Comme on pouvait s’y attendre, ce changement a été controversé.

Mais la dernière version bêta 6 du développeur iOS 15 aurait annulé ces modifications de Safari dans une certaine mesure et vous permettrait même de réinitialiser la barre d’adresse Web en haut de l’écran. MacStories EIC Federico Viticci a tweeté une image montrant la nouvelle mise en page Safari :

Nous l’avons fait à tous : Safari dans iOS 15 bêta 6 comporte une nouvelle barre d’adresse en bas qui se trouve sous le contenu de la page. Une barre d’outils avec des boutons est de retour. Et nous pouvons remettre la barre d’adresse en haut 🎉 pic.twitter.com/dbCvauXoDy17 août 2021

iOS bêta 6 ajoute la barre de navigation inférieure grise de Safari en bas, et la barre d’URL est collée en bas par défaut, bien qu’il existe une option pour la placer en haut de l’écran, comme d’habitude, comme l’a confirmé le journaliste de MacRumors Sami Fathi dans un tweeter. Au lieu de la barre d’URL flottant au-dessus d’une page Web (et disparaissant lors du défilement), la nouvelle mise en page a l’adresse Web dans un champ blanc sur fond gris, avec d’autres champs blancs regardant d’autres côtés – ressemblant beaucoup à l’onglet propre mise en page à venir dans iPadOS 15.

Bien que ce ne soit que dans la version bêta 6 d’iOS qui vient de sortir pour les développeurs, il est possible que cette fonctionnalité soit également dans la mise à jour pour les développeurs iPadOS 15 bêta 6, qui est devenue disponible en même temps. En outre, cette fonctionnalité fait ses débuts dans la version bêta du développeur, qui obtient les premiers nouveaux ajustements – elle pourrait ne pas figurer dans la version bêta publique avant un certain temps.

iOS 15 bêta : Safari enfin sécurisé ?

Alors que la refonte de Safari était l’un des nombreux nouveaux changements apportés à la version bêta d’iOS 15 jusqu’à présent, c’est le plus choquant. Apple veut clairement rapprocher la barre d’URL des pouces des utilisateurs, mais il a fallu un certain temps pour s’y habituer, en particulier pour la faire flotter au-dessus d’une page et disparaître/réapparaître lors du défilement.

Le contrecoup de la refonte n’est pas inattendu, mais il montre à quel point les utilisateurs sont passionnés par la cohérence de leur interface utilisateur. La version rétrograde de Safari dans iOS 15 bêta 6 pour les développeurs donne l’impression de simplement revenir à la conception dans iOS 14, mais au moins elle donne aux utilisateurs la possibilité d’essayer de mettre la barre d’URL en bas et de déplacer progressivement plus de contrôles vers le bas (comme il l’a fait avec les instructions d’Apple Maps).

Étant donné qu’il s’agit d’une version bêta, rien ne garantit qu’Apple utilisera une version ou une autre, bien qu’il semble certainement que la société ait écouté les utilisateurs de la version bêta en ne s’en tenant pas à son idée de barre d’URL flottante. Nous verrons si cette refonte radicale fera un retour dans les versions bêta ultérieures, car nous anticipons la sortie complète d’iOS 15 en septembre.