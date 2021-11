La dernière version bêta d’iOS brouille les images nues pour les enfants à l’aide de l’application Messages

La dernière version bêta d’iOS 15.2 ajoute une fonctionnalité Apple Communication Safety à l’application Messages, rapporte MacRumors. La fonction d’acceptation est conçue pour protéger les enfants contre les images inappropriées en analysant les images entrantes et sortantes à la recherche de contenu «sexuellement explicite». Toutes les images répondant à cette description sont floues et l’enfant sera averti de son contenu et lui dira qu’il est autorisé à ne pas les voir. La fonctionnalité, qui est liée au système de partage familial existant d’Apple, est également conçue pour offrir des ressources aux enfants concernés afin qu’ils puissent obtenir de l’aide.

La version de la fonctionnalité publiée dans la dernière version bêta d’iOS 15.2 présente une différence cruciale par rapport à ce qu’Apple a initialement annoncé en août : elle n’enverra pas de notifications aux parents si un enfant décide de voir une image sexuellement explicite. Des critiques comme l’instructeur de la Harvard Cyberlaw Clinic, Kendra Albert, se sont opposés à cet élément en particulier parce qu’il pourrait amener les enfants queer ou transgenres à leurs parents. MacRumors note également que dans sa forme originale, la fonctionnalité aurait pu introduire des problèmes de sécurité lorsqu’un parent est violent ou abusif.

CNET rapporte que les enfants auront plutôt le choix d’alerter ou non une personne en qui ils ont confiance à propos d’une photo signalée, et que ce choix est distinct du choix d’effacer et d’afficher l’image. Les contrôles sont effectués sur l’appareil et n’ont pas d’impact sur le chiffrement de bout en bout.

La fonctionnalité Sécurité des communications a été initialement annoncée en août dans le cadre d’un trio de fonctionnalités conçues pour protéger les enfants contre les abus sexuels. Cependant, la société a déclaré qu’elle retardait l’introduction des fonctionnalités le mois suivant en réponse aux objections soulevées par les défenseurs de la vie privée.

La sécurité des communications est distincte de la fonction de détection CSAM (détection d’images d’abus sexuels sur des enfants) qui analyse les photos iCloud d’un utilisateur et signale le contenu offensant aux modérateurs Apple, et qui a généré l’essentiel du tollé des défenseurs de la vie privée. Il y a également une mise à jour à venir pour la recherche Siri qui est conçue pour offrir des ressources si un utilisateur recherche des sujets liés à l’abus sexuel d’enfants. On ne sait actuellement pas quand ces deux fonctionnalités sont prévues pour la sortie, et il n’y a eu aucun rapport sur leur apparition dans le logiciel bêta public d’Apple.

Il convient de noter que les fonctionnalités ajoutées à la dernière version bêta d’iOS 15.2 pourraient encore changer radicalement avant sa sortie officielle et qu’elles pourraient être entièrement supprimées de la mise à jour. Parmi les autres nouvelles fonctionnalités arrivées dans la dernière version bêta, citons une fonction de numérisation AirTag manuelle, ainsi que la possibilité de transmettre vos données iCloud à un être cher en cas de décès.