La dernière version bêta d’iOS vous permet de rechercher manuellement des AirTags sournois

Parmi les fonctionnalités ajoutées à la deuxième version bêta d’iOS 15.2, une nouvelle option dans l’application Find My vous permet de rechercher manuellement dans votre environnement des AirTags et d’autres appareils compatibles Find My que quelqu’un pourrait utiliser pour vous suivre. La fonctionnalité, qui est détaillée par MacRumors, est accessible via une nouvelle option « Éléments qui peuvent me suivre » répertoriée dans le menu Éléments de l’application Find My.

Cliquez sur le lien et l’application signalera s’il y a des appareils à proximité qui ne vous appartiennent pas et sur lesquels la technologie de suivi d’Apple est activée. L’application peut alors donner des instructions sur la façon de désactiver l’appareil. Alternativement, il existe une option « Aide au retour des objets perdus » pour les objets qui se sont retrouvés à proximité accidentellement plutôt que par malveillance, qui remplace le texte précédent « Identifier l’élément trouvé ».

La fonctionnalité est accessible à partir de l’élément de menu « Éléments qui peuvent me suivre ». Image : MacRumors

Les AirTags sont conçus pour vous permettre de garder une trace d’objets comme des clés ou un vélo en cas de perte ou de vol. La nouvelle fonctionnalité bêta est la dernière tentative d’Apple pour apaiser les critiques qui ont rapidement souligné que les minuscules AirTags sont également assez efficaces pour suivre les personnes et ont identifié certaines lacunes dans les fonctionnalités de sécurité incluses par Apple lors du lancement.

En juin, Apple a annoncé une première série de mesures pour répondre à ces préoccupations. Ainsi, plutôt que d’attendre qu’un AirTag ait passé trois jours entiers loin de son propriétaire avant d’émettre un carillon d’avertissement, les AirTag le font désormais après seulement huit à 24 heures. Apple a également annoncé qu’il créait une application pour les utilisateurs d’Android afin de les alerter de la présence de trackers indésirables et a déclaré qu’elle serait lancée plus tard cette année.

Parmi les autres modifications apportées avec la deuxième version bêta d’iOS 15.2, citons l’introduction de la fonction Legacy Contact annoncée par Apple lors de la WWDC 2021, qui permet à vos proches d’accéder à votre compte et à vos informations personnelles en cas de décès. La fonction de sécurité des communications pour l’application Messages est également de retour, bien qu’elle n’informe désormais plus un parent lorsque de la nudité est détectée dans une image. Cela va juste brouiller l’image et offrir des ressources de sécurité. Il existe également une nouvelle option Masquer mon e-mail dans l’application de messagerie, et l’interface de l’application Apple TV a été modifiée.

Comme pour chaque version bêta d’iOS, cependant, il est toujours possible que l’une de ces fonctionnalités soit entièrement modifiée ou supprimée avant sa sortie stable.