La dernière version bêta iOS d’Apple vous indique si un AirTag vous suit secrètement

Apple n’était pas le premier à commercialiser un tracker Bluetooth, mais son produit allait toujours prospérer. De l’Apple Watch aux AirPod, Apple a dominé presque tous les marchés sur lesquels il est entré. C’est exactement pourquoi les groupes de protection de la vie privée étaient si préoccupés par le fait que les propriétaires d’AirTag trouvent des moyens néfastes d’utiliser le tracker lors de son lancement plus tôt cette année. Ils craignaient en particulier qu’Apple ne fasse pas assez pour protéger les utilisateurs contre le harcèlement avec un AirTag. Dans la nouvelle version bêta d’iOS 15.2, Apple répond à ces problèmes d’AirTag. Les utilisateurs peuvent désormais rechercher des éléments à proximité qui pourraient les suivre.

iOS 15.2 beta 2 ajoute la fonction de numérisation AirTag

Apple a déployé iOS 15.2 bêta 2 aux développeurs mardi et au public mercredi. Si vous souhaitez en savoir plus sur la version bêta et comment la télécharger, consultez notre article ici.

Peu de temps après la sortie de la mise à jour, MacRumors a détaillé un changement notable apporté à l’application Find My. Dans iOS 15.2 bêta 2, Apple a ajouté une fonctionnalité unique à l’application qui permet aux utilisateurs de détecter les AirTags ou autres appareils Apple capables de les suivre dans la zone. Après avoir téléchargé la version bêta, accédez à l’onglet Éléments de l’application Find My. Au bas de la liste, vous verrez une nouvelle option qui se lit « Éléments qui peuvent me suivre ». Si vous appuyez sur ce bouton, votre iPhone commencera à rechercher des éléments inconnus. Si un appareil appartenant à quelqu’un d’autre se trouve à proximité, l’application vous avertira de sa présence.

Si l’application détecte un élément inconnu, elle fournira des instructions sur la façon de désactiver l’appareil afin qu’il ne puisse plus vous suivre. C’est un pas important dans la bonne direction. Si vous pensez que quelqu’un tente de vous suivre sans votre permission, vous pourrez appuyer sur un bouton pour confirmer ces soupçons. Cette fonctionnalité aurait dû exister depuis le début.

Qu’y a-t-il d’autre dans la dernière version bêta d’iOS d’Apple ?

Rendre plus difficile pour les harceleurs de suivre vos allées et venues n’est qu’un ajout dans iOS 15.2 bêta 2. Apple a ajouté la fonction Legacy Contact qui a été dévoilée à la WWDC 2021 au cours de l’été. Cela permettra aux contacts de confiance d’accéder à votre compte en cas de décès. Apple a également lancé la fonction de sécurité des communications qui brouillera les images sexuellement explicites envoyées aux enfants. Pour être clair, ce n’est pas la fonctionnalité anti-CSAM controversée qu’Apple a mise de côté pour le moment.