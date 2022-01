La dernière version d’Uno n’a pas de cartes numériques, juste des caractères génériques

Oups! Tout sauvage. Photo : Mattel

Le but du jeu de cartes Uno est de défausser votre main une carte à la fois en faisant correspondre la couleur ou le numéro de la carte précédemment jouée. Dans la nouvelle version de Mattel du jeu classique, Uno All Wild, vous n’avez pas à vous soucier des nombres ou des couleurs, car chaque carte est un joker.

Disponible maintenant pour six dollars sur Mattel.com, Uno All Wild est un vrai jeu et non une sorte de blague malade. Comme avec Uno ordinaire, les joueurs reçoivent une main d’un jeu de 112 cartes. Les joueurs jouent ensuite à tour de rôle les cartes de leur main jusqu’à ce que quelqu’un se débarrasse de toutes leurs cartes. Étant donné que toutes les cartes du jeu sont des jokers, vous n’avez pas à vous soucier de faire correspondre les couleurs ou les numéros. Tout le monde devrait pouvoir jouer une carte à chaque tour.

Tout ce dont nous avons besoin maintenant, c’est d’un Double Reverse. Photo : Mattel

Bien que cela rende le jeu beaucoup plus facile et probablement plus rapide, les cartes avec des capacités spéciales peuvent ralentir les choses. Il existe des cartes de saut et de double saut, qui font que les joueurs manquent un tour, ainsi que des cartes inversées pour changer l’ordre de jeu. Non seulement leurs cartes « Tirage 2 » sont disponibles, mais il existe également des cartes « Tirage 2 » ciblées, permettant au joueur de choisir lequel de ses adversaires doit étendre sa main. Enfin, il existe une carte d’échange de main qui, lorsqu’elle est jouée, oblige deux joueurs à échanger toute leur main.

Embrouillé? Game Corner de YouTuber Bower a publié un guide vidéo sur la façon de jouer.

Est-ce Uno ? Pas vraiment. Uno consiste à faire correspondre les cartes, et il n’y a pas de correspondance de cartes ici. Il y a, cependant, le cri du mot « Uno ! quand vous n’avez qu’une seule carte, ce qui est toujours amusant. Cela, plus ce qui semble être un jeu rapide qui ne nécessite pas beaucoup de réflexion, parfait pour ceux qui trouvent les complexités d’un jeu de cartes pour les sept ans et plus trop difficiles à gérer.