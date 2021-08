La dernière victoire de divorce de Kelly Clarkson l’a célébrée sur le tournage de ‘The Voice’

L’ex-mari de Kelly Clarkson reçoit peut-être une grande partie du changement de la chanteuse en matière de pension alimentaire pour époux et enfants, mais il n’en retirera pas beaucoup plus à Clarkson au milieu de leur divorce en cours. Le chanteur de “Breakaway” a remporté une victoire aujourd’hui devant le tribunal après qu’un juge a confirmé les termes de l’accord prénuptial du couple. Le contrat aurait divisé tous les actifs et revenus accumulés au cours de son mariage avec l’ancien directeur du divertissement.

Blackstock s’était battu contre le contrat de mariage devant le tribunal, dans l’espoir qu’ils puissent diviser leurs propriétés accumulées – y compris leur ranch du Montana où il réside maintenant (que Clarkson aurait tenté de vendre). Il voulait également réclamer une partie des revenus qu’elle avait tirés au cours de leur mariage de 7 ans. Après avoir entendu la nouvelle de sa victoire, Clarkson aurait crié de joie alors qu’elle travaillait sur le tournage de The Voice. Selon TMZ, la procédure de divorce devrait se terminer très prochainement.

Le couple partage deux enfants, Remington et River Rose, et Clarkson en a la garde complète étant donné que Blackstock réside dans le Montana. La chanteuse “Stronger” retournera probablement à son nom de famille d’origine maintenant qu’ils se sont séparés, et elle a déjà déposé les documents pour le faire. Clarkson a déposé des documents pour « restauration de l’ancien nom tel qu’énoncé dans le jugement proposé » et a également demandé un jugement par défaut dans son cas afin de finaliser son divorce.

Un juge de Los Angeles a ordonné à Clarkson de payer à son ex près de 200 000 $ par mois en pension alimentaire pour époux et enfants, ce qui représente une petite fraction de son revenu mensuel global de 1 583 617 $. Le montant important vient au milieu de la décision soudaine de Blackstock de changer de carrière, laissant son expérience de la gestion du divertissement et une liste de clients de premier plan comme Blake Shelton, pour vivre une vie d’éleveur dans le Montana. Clarkson sera également chargé de prendre en charge les frais juridiques de Blackstock –– totalisant jusqu’à 1,25 million de dollars. Clarkson a demandé le divorce en juin 2020, citant des “différences irréconciliables” comme raison de leur séparation.