La dernière vidéo d’entraînement de Carrie Underwood a été visionnée des millions de fois

Des millions de fans veulent suivre Carrie Underwood, et ils le font certainement sur Instagram. Le chanteur country est connu pour partager des mises à jour liées au fitness sur les réseaux sociaux. C’est exactement ce qu’elle a fait récemment lorsqu’elle a publié un court extrait de sa routine d’entraînement. La vidéo a depuis récolté des millions de vues.

La vidéo d’Underwood, qui était un TikTok qu’elle a republié sous forme de bobine sur Instagram, a été visionnée plus de 4 300 000 fois. De plus, il a recueilli près de 350 000 likes et compte. Le clip a été publié le 28 octobre et montre Underwood en train de relever un défi d’entraînement dans lequel elle exécute une variété de mouvements rapides en position de planche. Elle a sous-titré la vidéo avec : « Des moments amusants après une crise52…. » La chanteuse a inclus quelques hashtags, écrivant « #RockTheBoatChallenge », « #alreadysweaty » et « #WhyDidntISmile ».

Les fans d’Underwood ont été vraiment impressionnés par sa façon de relever le défi Rock the Boat. Un fan a commenté : « Dang Carrie ! Dieu t’a vraiment fait un cadeau ! Je ne pourrais jamais [laughing face emoji]. » Un autre a plaisanté en disant qu’ils laisseraient ce genre d’entraînement à Underwood, car ils ont écrit qu’ils » se battent à travers une seule planche lol « . ses autres séances d’entraînement sur les réseaux sociaux.

Underwood a évoqué ses séances d’entraînement fit52 en particulier après avoir lancé l’application d’entraînement fit52 au début de 2020 pour coïncider avec la sortie de son livre, Find Your Path: Honor Your Body, Fuel Your Soul, and Get Strong with the fit52 Life. Lorsqu’elle a fait la promotion de son nouveau livre dans le Today Show, Underwood a expliqué que sa passion pour le fitness l’avait amenée à écrire Find Your Path. La femme de 38 ans était déjà fortement impliquée dans l’industrie du fitness avant le lancement de son livre et de son application, car elle possède depuis des années une ligne de vêtements de sport à succès, CALIA. Elle a partagé qu’elle était « de plus en plus amoureuse de ça [fitness] au cours des 15 dernières années vraiment. » Le chanteur « Before He Cheats » a poursuivi: « Les gens diraient: » Vous devriez écrire un livre « , parce que j’aime vraiment la santé et la forme physique, et je connais les articles et les tendances et des choses comme ça , alors nous y sommes allés juste pour voir comment cela se passerait. »