La dernière vidéo Stories from the Outlands d’Apex Legends se concentre sur Bangalore et Jackson

Le dernier Apex Légendes La bande-annonce de sa série « Stories from the Outlands », qui approfondit la tradition derrière la distribution des personnages du jeu, a été publiée.

Cette nouvelle vidéo met en vedette Bangalore, qui est déchirée entre son frère et la « seule cause qu’elle ait jamais connue ». Après la bataille de Gridiron, elle est non seulement confrontée à des décisions difficiles, mais elle devra également faire face à de lourdes conséquences avec ces décisions.

Pouvez-vous voir les retombées de la bataille finale de la guerre des frontières dans Stories from the Outlands: Gridiron maintenant qui est intégré ci-dessous.

Bloquée dans les Outlabds, sa plus grande décision semble être de défier le commandant Scryer d’IMC ou son frère. Nous n’entrerons pas plus dans les détails car vous voudrez probablement regarder la vidéo par vous-même. Mais nous dirons que vous découvrez comment Bangalore a acquis son couteau cool.

La saison 11 d’Apex Legends a débuté il y a quelques mois avec sa mise à jour Escape qui comprend la nouvelle carte Storm Point, le nouveau personnage jouable Ash et une nouvelle arme sous la forme du CAR SMG.

Escape a également entraîné une refonte du système de classement et un nouveau pass de combat rempli de nouveaux produits cosmétiques à débloquer.