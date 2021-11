La dernière volonté de Carmen Salinas est un acte d’amour pour son fils

Le rapport médical indique que doña Carmen Je n’ai pas pu revenir du coma qui a causé l’accident vasculaire cérébral, bien que selon son entourage proche, les organes de l’actrice fonctionnent toujours, elle respire, avec assistance, mais la fonction cérébrale qui lui permettrait d’être consciente était la plus endommagée.

Comme déjà dit, et maintenant il y a une confirmation scientifique, qui a causé l’accident vasculaire cérébral dans Salinas C’est l’hypertension dont il souffre depuis que son fils Pedro Plascencia décédés. Pour le moment, ses proches préfèrent ne pas fixer de dates pour qu’une certaine amélioration soit visible, mais ils restent positifs.

La source a assuré que les neurologues qui traitent la première actrice ont expliqué qu’il n’y a aucun moyen d’opérer la partie du cerveau qui a été endommagée, mais parce que la sonde qui a été placée sur elle est pleine, c’est une indication que ses organes fonctionnent. régulièrement, a également nié avoir été intubée.

Après la perte sensible de son fils, qu’elle appela avec affection Pedro, le metteur en scène n’aimait pas parler de la mort et préférait toujours éviter le sujet, bien qu’à un moment donné, il ait pu exprimer sa dernière volonté et faire confiance à ceux qu’il aime le plus pour la réaliser, lorsque ce moment de transcendance arrive.