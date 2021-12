La déroute de la Guilde

18/12/2021 à 08:00 CET

C’était inévitable. Avec la consommation de la relégation en Serie B de Brasileirao, la Guilde a pris les ciseaux et les coupes ont commencé à s’adapter à la nouvelle réalité financière de 2022, dans lequel il y aura une baisse drastique des revenus.

Et le Gaucho Tricolor, qui disposait d’un effectif prêt à se battre pour les grands titres, n’a d’autre choix que de réduire de 50% le coût de sa masse salariale. Les premières décisions ont touché les joueurs vétérans qui ont déjà été informés que des négociations n’auront pas lieu pour les renouveler. Il s’agit du tireur Diego Souza, 36 ans, qui en 2020 était le meilleur buteur du football brésilien et des arrières latéraux Cortez, 34 ans, qui était au club depuis cinq saisons, et l’ancien Bayern Munich Rafinha, A 36 ans, qui dans sa seule année à Porto Alegre a réalisé une performance regrettable.

A eux il faut s’associer, que l’on attend déjà des adieux, tout au long de 2021, de deux autres illustres du vestiaire : le capitaine Maicon, qui a raccroché ses bottes, et Victor Ferraz. Dans les prochains jours, il sera annoncé qu’aucun Luiz Fernando non plus Léo Pereira Ils se renouvelleront et repartiront avec la lettre de liberté à la fin du mois.

De ce premier paquet de mises à pied, Diego Souza, qui a inscrit 24 buts la saison dernière, est sans aucun doute le joueur le plus convoité. Il y a de vraies gifles pour l’embaucher, car, dans le petit périmètre, c’est quand même un vrai tueur. Deux de ses anciennes équipes, Vasco da Gama et Sport Recife, toutes deux en Serie B, ont déjà rejoint et repris ses services.

D’autre part, la Guilde va également se débarrasser de footballeurs importants, comme le Colombien Miguel Borja, qui est prêté par Palmeiras, le volant Alisson, et le côté jeune Vanderson, un nom très intéressant avec des offres venues d’Angleterre et pour lequel le club gaucho peut gagner 11 millions d’euros.

Douglas CostaDe son côté, il est l’objet de convoitise pour Sao Paulo : son retour dans le football brésilien a été un formidable fiasco. Le milieu de terrain Jean Pyerre négocie avec Alavés et poursuit le bras de fer entre les clubs. Et maintenant, la Guilde doit négocier la suppression de Everton Oui Paulo Miranda, avec un contrat en vigueur, et avec lequel il n’a pas.