La description de cette star de Suicide Squad sur le blockbuster de James Gunn excitera sérieusement les fans

Flula Borg décrit son expérience en regardant The Suicide Squad comme un “rêve de fièvre”, et il est toujours incrédule qu’il ait fait partie d’un tel projet. Borg qualifie le film de “tour d’aventure de génie magique”, ce qui est vraiment intéressant sachant ce que nous savons de la nature violente du dernier film de DC. Mais il est clair que l’acteur est émerveillé par ce que James Gunn a pu faire, et la plupart d’entre nous le seraient probablement aussi si nous avions pu jouer dans un film comme celui-ci.