La description en 4 mots de Rajon Rondo de Russell Westbrook

Rajon Rondo a rejoint les Los Angeles Lakers cette intersaison après avoir passé la saison dernière à partager son temps entre les Atlanta Hawks et les Los Angeles Clippers.

Cela a conduit à des questions sur la façon dont il ferait équipe avec Russell Westbrook, que LA avait acquis au cours de l’été.

Rondo et Westbrook ont ​​joué un rôle central dans des affrontements mémorables au cours des dernières années.

Parmi les souvenirs marquants: le frère de Rondo a obtenu la botte du match 5 de la confrontation au deuxième tour de 2020 entre les Lakers et les Houston Rockets pour avoir chahuté Westbrook et l’avoir qualifié de « poubelle ».

Puis la saison dernière, lors d’un match entre les Hawks et les Washington Wizards, Westbrook a été éjecté pour avoir poussé Rondo trop fort sur un rebond après s’être entraînés verbalement toute la nuit.

Inutile de dire qu’il y a une certaine histoire là-bas.

Alors, où en est la paire actuellement ?

Cette semaine, Rondo a proposé une analyse surprenante en 4 mots de son rival devenu coéquipier.

« C’est un gars drôle », a déclaré Rondo, selon Ryan Ward de Lakers Nation. « Nous avons beaucoup de choses en commun. »

Souvent, les plus grands rivaux ont beaucoup de similitudes. Cela semble également être le cas dans cette situation particulière.

Maintenant que Rondo et Westbrook sont sur la même longueur d’onde, toutes les parties impliquées peuvent se concentrer sur l’acclimatation de ces derniers aux Lakers. Jusqu’à présent, cela a été une lutte. Au cours de ses trois premiers matchs en tant que membre pourpre et or, Westbrook a enregistré 20 revirements en quelques minutes. Ce n’est évidemment pas l’idéal.

LaMelo a tout mis en œuvre. https://t.co/JjWLon5WrC – Jeu 7 (@game7__) 14 octobre 2021

C’est arrivé au point où tout le monde, d’Anthony Davis à l’entraîneur-chef Frank Vogel, a dû s’exprimer sur le sujet.

Même Westbrook lui-même a offert une réponse laconique en quatre mots sur la question.

Espérons que maintenant que Rondo et Westbrook sont en bons termes, le premier pourra aider le second à s’adapter. Parce que si cela ne se produit pas, les Lakers pourraient être en difficulté cette saison.

En rapport: La réponse franche de Karl-Anthony Towns à Kyrie Irving