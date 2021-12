La déshumanisation numérique de l’humanité

par Julian Rose, poste d’activiste :

Ray Kurzweil n’a pas de Dieu à honorer. Il a une machine et il veut que nous passions tous à cette version numérique du divin. Il veut que nous devenions des super-ordinateurs à part le nom. Il l’appelle « la singularité », un nom qui sonne quasi-religieux. La singularité signifie « la fusion du réel avec le synthétique ».

Kurzweil considère cela comme un acte suprême qui mettra fin au besoin d’évolution humaine en transférant le sens et le but de la vie dans une encyclopédie électro-numérique « en temps réel » composée de milliards de circuits électriques sans âme qui singent ce que nous appelons « la connaissance ».

Il n’est pas seul dans cette façon de penser ; il y a Zuckerberg, Schwab, Musk et qui sait qui d’autre. Et puis il y a toute une traînée d’adeptes qui s’étendent derrière, voyageant tous de la même manière. Des dizaines de millions, voire des milliards. Ils ne se décrivent pas comme des partisans de la « singularité », ils vénèrent simplement le même totem numérique et lui permettent progressivement de prendre le contrôle de leur vie – mégaoctet par mégaoctet, gigaoctet par gigaoctet – jusqu’à ce qu’ils ne puissent plus être décrits comme humains.

Quand vous voyez des gens constamment regarder vers le bas, vous vous rendez compte qu’ils se métamorphosent en quelque chose de moins qu’humain. L’aspiration – le désir de grandir, d’apprendre et d’être plus qu’un est – est une action ascendante. L’impulsion d’aspiration à un état de conscience supérieure est un mouvement ascendant. Comme un arbre ou une fleur atteint la lumière, nous les humains aussi.

Mais ceux qui sont séduits par leurs téléphones portables, iPods, tablettes, etc. regarde toujours vers le bas. Descendez dans un endroit où la seule lumière est la lueur alimentée par LED sur le devant de leur appareil.

Lentement mais sûrement, les humains se transforment en ce dont ils sont dépendants. Ils perdent leur capacité à voir et à répondre à la Lumière réelle, leur ange qui les guide et leur lien inné avec la conscience cosmique universelle. Ils perdent leur humanité. Leur âme est dépassée, court-circuitée, supprimée.

Chaque fois que l’on s’assoit devant un écran lumineux, on est le sujet de l’hypnose. On devient inconsciemment dépendant de ce qui est la technologie de passerelle vers un autre monde d’être et de percevoir : « un monde virtuel ».

Kurzweil et ces milliards qui adoptent sa fascination pour une existence virtuelle, placent un lourd fardeau sur le reste de la vie. Ce sont des poids morts imposés à la matière vivante. Ils sont les récepteurs et les émetteurs de champs d’énergie déformés – et ces champs polluent les champs vibratoires naturels responsables de la santé et du bien-être de toute matière vivante.

Les personnes qui ne font que regarder vers le bas « versent » leurs vibrations négatives sur les autres dans leur voisinage. C’est une réalité vibratoire. Et lorsqu’ils sont couplés au rayonnement EMF réel émanant de ce dont ils sont dépendants, les rythmes circadiens de la biosphère sont noyés par un électro-smog omniprésent.

La résonance Schumann (7,86 Hertz) qui maintient l’équilibre de l’environnement naturel, y compris les humains, la faune et la flore, est repoussée à l’arrière-plan, tandis que les fréquences de rayonnement synthétique émises par les tours et les émetteurs 3, 4, 5G, deviennent l’énergie prédominante domaine. Un champ de tension dispersé et accentué par les petites bombes à retardement de poche dont 95% des personnes vivant et travaillant dans les sociétés occidentales ne supportent pas de se séparer.

Mais lorsque votre meilleur ami est une machine, vous êtes facilement victime de ses pouvoirs.

L’histoire d’amour de l’homme avec la technologie s’est intensifiée avec chaque décennie qui passe. Il y a toujours eu une fascination pour ce qui semble rendre la vie quotidienne plus navigable et plus « pratique ».

