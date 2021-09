La designer Monique Lhuillier partage le moment où elle a senti qu’elle l’avait fait

Bienvenue dans E!’S Tales From the Top, notre série sur les femmes qui sont des chefs de file dans leur domaine et des maîtres dans leur métier. Couvrant des industries et des expériences, ces femmes puissantes répondent à toutes les questions que vous vous posez sur la façon dont elles sont arrivées là où elles sont aujourd’hui – et ce qu’elles ont surmonté pour y arriver. Lisez pendant qu’ils donnent vie à leur curriculum vitae.

Il fut un temps où les gens ne pouvaient pas dire Monique Lhuillier‘Le nom de. Maintenant, c’est un ménage.

Mais avant qu’elle ne devienne l’impératrice des tenues de soirée et synonyme de robes de mariée (même Britney Spears était une cliente !), la créatrice en herbe née aux Philippines était elle-même une future mariée – et pas vraiment ravie des options pour son grand jour.

“Je suis allée au salon de la mariée et j’ai essayé des choses là-bas, mais tout était soit trop traditionnel, soit comme des manches en gigot de mouton et de la dentelle et très lourd, ou l’extrême se produisait – c’était très minime”, se souvient-elle. dans une interview exclusive avec E! Des nouvelles des options qu’elle a trouvées dans les années 90. “J’avais juste l’impression que ni l’un ni l’autre n’était moi. Et je ne pouvais pas croire que j’étais le seul à ressentir ça. Alors, c’est à ce moment-là que j’ai pensé qu’il y avait une opportunité sur le marché que je pouvais saisir.”

D’une certaine manière, c’était une assurance fatidique pour Lhuillier, qui s’apprêtait à obtenir son diplôme du Fashion Institute of Design & Merchandising à peu près au même moment de ses fiançailles. Mais, d’abord, elle avait un projet final révélateur, un projet qui a aidé à planter les graines de sa carrière à venir.

“Il allait y avoir un défilé”, se souvient-elle. “Nous devions tous présenter une mini collection. Et pour une raison quelconque, j’ai choisi de faire une scène de mariage.” À ce moment-là, tout dans sa vie indiquait la mariée. “Alors que je mettais cette collection [together], j’étais comme, je veux vraiment avoir ma propre collection. Et je pensais au label et à tout ça. Et puis, je me suis aussi fiancée à ce moment-là et j’ai commencé à chercher une robe de mariée, et c’est là que tout a commencé à se mettre en place.”