La désinformation COVID-19 est toujours présente sur Amazon, des mois après les demandes de renseignements des législateurs

Les meilleurs résultats d’une recherche du 10 décembre pour « COVID-19 » sur Amazon. (Capture d’écran Amazon.com)

Le site de commerce électronique d’Amazon met toujours en évidence du contenu sur COVID-19 qui a été considéré comme de la désinformation et appelé il y a plus de deux mois par les législateurs américains.

Les recherches de termes tels que « COVID-19 » et « vaccin » ont donné des « livres bien classés et étiquetés favorablement basés sur des mensonges sur les vaccins et les remèdes COVID-19 », selon une lettre du 7 septembre au PDG d’Amazon Andy Jassy par Sen. Elizabeth Warren.

Un tel contenu reste en bonne place sur Amazon alors que les cas de COVID-19 augmentent dans le monde et que la variante Omicron menace de submerger les hôpitaux déjà taxés. Les responsables de la santé exhortent les gens à se faire vacciner et à stimuler alors que la variante à évolution rapide augmente en Europe et se propage aux États-Unis.

Omicron semble augmenter rapidement dans l’État de Washington, où environ 18% des personnes de plus de 12 ans n’ont pas encore reçu une seule dose de vaccin.

Dans sa lettre, Warren a distingué la « Vérité sur COVID-19 », de Ronnie Cummins et Joseph Mercola, entre autres documents. Le livre dit aux lecteurs de ne pas se fier aux vaccins et conseille de prendre de la vitamine D, de la quercétine et une foule d’autres pilules pour prévenir le COVID-19, qui sont toutes vendues sur Amazon.com par la société de suppléments Mercola.

Mercola est le premier diffuseur de contenu anti-vaccin sur les réseaux sociaux, selon une liste compilée par le Center for Countering Digital Hate. Il atteint le plus grand public en ligne de tous les sceptiques vis-à-vis des vaccins, selon une analyse du New York Times.

Le livre de Mercola est apparu parmi les quatre premiers résultats après une recherche sur Amazon.com par . le 10 décembre pour « COVID-19 ». « COVID-19 et les prédateurs mondiaux : nous sommes la proie », qui prétend révéler « un plan pour réorganiser le monde au nom de la santé publique ». Une recherche de « vaccin » a donné des informations telles que « Vaccins : la plus grande fraude médicale de l’histoire ».

« Tant que ces documents restent sur le site, Amazon profite directement du sensationnalisme de la désinformation anti-vaccin », a déclaré le représentant californien Adam Schiff dans une lettre envoyée à Jassy le 8 septembre.

Les recherches de . ont été effectuées en étant déconnecté du site à l’aide d’un VPN et d’un navigateur effacé de l’historique des recherches.

En novembre, un autre livre a commencé à grimper dans les charts d’Amazon, « The Real Anthony Fauci », de Robert F. Kennedy, Jr. Kennedy est classé deuxième sur la liste des diffuseurs de contenu anti-vaccin, après Mercola. Le livre est un best-seller sur Amazon.

« En tant qu’entreprise, nous continuons d’encourager nos employés à se faire vacciner, et nous pensons que c’est une étape importante pour que les communautés restent en bonne santé et se remettent de la pandémie », a déclaré un porte-parole d’Amazon dans un e-mail à .. « En tant que détaillant, nous respectons le fait que nos clients souhaitent avoir accès à une grande variété de points de vue sur le sujet, c’est pourquoi nous continuons à répertorier les livres en question. »

Amazon avait précédemment répondu à Warren, un critique fréquent du pouvoir des grandes entreprises technologiques, avec une réponse similaire le 22 septembre. Vous pouvez lire la lettre au sénateur du Massachusetts ci-dessous, signée par le vice-président des politiques publiques d’Amazon, Brian Huseman.

Warren avait demandé un rapport public sur le lien entre les algorithmes d’Amazon et la désinformation sur COVID-19, et un plan pour modifier les algorithmes. Elle a également demandé à l’entreprise de clarifier ses politiques sur les livres et les produits contenant des informations erronées sur le COVID-19 et les mesures que l’entreprise prenait pour lutter contre sa propagation.

Dans sa réponse, Huseman a indiqué à Warren les directives d’Amazon pour les auteurs, les éditeurs et les vendeurs de livres, qui stipulent que « nous nous réservons le droit de retirer du contenu de la vente si nous déterminons que cela crée une mauvaise expérience client ». La politique ne contient pas de directives spécifiques pour la désinformation ou pour les sujets COVID-19.

« Amazon pense que se faire vacciner est la chose la plus importante que nos employés puissent faire pour se protéger et protéger leurs communautés », a déclaré Huseman à Warren. Il a noté qu’Amazon des liens vers des sites de santé publique en réponse aux recherches liées à COVID-19.

Huseman a également déclaré : « Nos fonctionnalités de recherche et de recommandations ne sont pas conçues pour orienter les consommateurs vers un point de vue particulier, mais plutôt pour aider les clients à trouver les produits qu’ils souhaitent acheter. »

Dans un tweet du 8 octobre, Warren a déclaré : « La réponse d’Amazon ? Ils m’ont dit qu’ils peuvent éliminer la désinformation s’ils veulent le faire, mais ils ne le feront pas. La réticence d’Amazon à cesser de conduire les consommateurs à une dangereuse désinformation sur le COVID-19 est irresponsable. »

Le bureau de Schiff a déclaré avoir reçu une réponse de la société, mais ne l’a pas publiée.

« Nous apprécions leur franchise, mais ne pensons pas qu’Amazon ait pris les mesures nécessaires pour empêcher la désinformation de se répandre sur son site », a déclaré la porte-parole de Schiff, Lauren French, dans un e-mail à .. « La désinformation est mortelle et il incombe aux sites de médias sociaux et aux entreprises de vente au détail de se tenir responsables de la santé publique. »

Schiff avait également écrit une lettre à Facebook, maintenant Meta, au sujet de la désinformation sur COVID-19. Facebook et d’autres géants des médias sociaux ont également été critiqués pour leur rôle dans l’hésitation à la vaccination et la désinformation politique.

Meilleures ventes Amazon dans la catégorie livre le 10 décembre.

Le livre de Mercola est le best-seller sur Amazon dans le domaine des maladies contagieuses, avec cinq étoiles et plus de 4 400 critiques, contre environ 1 700 critiques en août.

« The Real Anthony Fauci » de Kennedy avait également cinq étoiles et était numéro deux dans la catégorie des best-sellers pour les livres. Le livre prétend montrer comment Fauci, le conseiller médical en chef du COVID-19, le président Biden, ainsi que Bill Gates et « leurs cohortes » influencent le public « avec une propagande effrayante sur la virulence et la pathogenèse du COVID-19 ». Il a récolté plus de 2 300 critiques depuis sa sortie le 16 novembre.

« C’est une tactique que beaucoup d’activistes anti-vaccination utilisent. Ils essaient de diminuer la confiance que nous avons dans les fonctionnaires, les institutions gouvernementales et scientifiques », a déclaré Kolina Koltai, chercheuse postdoctorale au Center for an Informed Public de l’Université de Washington.

La chaîne de Mercola a été supprimée par YouTube en septembre et Kennedy a été banni d’Instagram, mais les théories du complot COVID-19 et le matériel anti-vaxx continuent d’être amplifiés sur Facebook, Twitter et d’autres sites. Et tandis que les sociétés de médias sociaux diffusent des informations erronées, Amazon permet également aux fournisseurs de les monétiser, a déclaré Koltai.

« En faisant la promotion d’un contenu dont nous savons qu’il contient de la désinformation, provenant d’acteurs connus qui contribuent activement et profitent de cet espace, [Amazon is] devenir complice de la propagation de la désinformation sur les vaccins », a déclaré Koltai.

Amazon a déjà été scruté pour du matériel de santé sur son site. Une étude réalisée en janvier par Tanushree Mitra, professeur adjoint au Center for an Informed Public, a signalé environ 5 000 produits sur le site liés à la désinformation sur la santé.

« Si je recherche les mêmes mots-clés aujourd’hui sur Amazon, je reçois toujours des livres anti-vaccins et des produits médicinaux similaires qui ne sont pas approuvés par la FDA », a déclaré Mitra à . dans une interview. Son étude a également montré que les algorithmes d’Amazon amplifiaient de tels produits aux personnes qui ont exprimé un intérêt pour des produits similaires. Elle a ajouté: « Ce qu’ils font après la publication de l’étude n’est pas très clair, pas très transparent. »

En plus des livres, les quatre autres principaux résultats de la recherche de « COVID-19 » étaient deux kits de test pour COVID-19, dont un fabriqué par Amazon. Amazon renforce son offre de soins de santé, avec Amazon Pharmacy, ses services de télésanté en pleine croissance et son kit de diagnostic COVID-19. La société vend également une variété de masques, que Warren et d’autres ont critiqués pour leur qualité.

Un article paru dans le Washington Post la semaine dernière a révélé qu’Amazon avait également fait des dons à des groupes qui découragent la vaccination, dont un fondé par Kennedy, via son programme AmazonSmile. Ce programme permet aux clients de choisir une organisation à but non lucratif pour recevoir un demi pour cent de leur prix d’achat sous forme de don. Mercola a également fait don de millions à de tels groupes.

Les États-Unis signalent environ 1 400 décès quotidiens dus au COVID-19, la grande majorité parmi les non vaccinés. Plus de 60 millions d’Américains éligibles restent sans vaccins, et l’hésitation à la vaccination est courante dans d’autres pays comme l’Afrique du Sud, qui a d’abord signalé la variante Omicron. La variante s’installe en Europe et semble augmenter rapidement à Washington.

Le chercheur du Fred Hutchinson Cancer Research Center, Trevor Bedford, a déclaré jeudi dans un tweet : « Je pense qu’une onde Omicron significative est inévitable et nous devrions faire de notre mieux pour nous y préparer maintenant. »