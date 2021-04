La “ désinformation ” de Trump a stimulé la loi de suppression des électeurs en Géorgie … dit le principal républicain de Géorgie ⋆ .

C’est un aveu incroyable à propos de la nouvelle loi de suppression des électeurs en Géorgie, venant de l’un des républicains élus les plus importants de l’État.

“Ce sont vraiment les retombées des 10 semaines de désinformation qui ont volé de l’ancien président Donald Trump”, a déclaré le lieutenant-gouverneur Geoff Duncan sur CNN à propos des dispositions de la loi enlevant le pouvoir aux conseils électoraux locaux et le confiant à l’État contrôlé par les républicains. corps législatif. «Je suis retourné ce week-end pour vraiment voir où cela avait vraiment commencé à prendre de l’ampleur au sein de la législature, et c’est lorsque Rudy Giuliani s’est présenté dans quelques salles de commission et a passé des heures à répandre de la désinformation et à semer le doute à travers, vous savez, des heures. témoignage.

Je suis désolé, quoi? C’est vrai, mais si un démocrate disait cela, les républicains hurleraient en signe de protestation.

La loi globale, a déclaré Duncan, «était en fin de compte le point culminant des idées démocrates et républicaines», qui deviendraient une nouvelle pour la grande majorité des démocrates. Mais voilà – le lieutenant-gouverneur républicain de Géorgie dit qu’un élément clé de la loi était «les retombées des 10 semaines de désinformation qui ont volé en provenance de l’ancien président Donald Trump», y compris spécifiquement celle lancée par Rudy Giuliani.

Le gouverneur de Géorgie Brian Kemp, quant à lui, embrasse sans réserve la loi de suppression des électeurs comme sa meilleure chance de se frayer un chemin dans les bonnes grâces de la base de Trump après les attaques de Trump contre lui pour avoir refusé d’annuler les résultats de l’élection de 2020. Trump n’y va pas, mais certains républicains de l’État ont suggéré au New York Times qu’il pourrait travailler pour éloigner les principaux challengers les plus forts.

La défense de la suppression des électeurs est un terrain familier pour Kemp, qui, en tant que secrétaire d’État, est entré dans le bureau du gouverneur en partie en bloquant 53 000 demandes d’inscription sur les listes électorales d’un groupe de personnes noires de manière disproportionnée. Maintenant, il est dans les fanfaronnades à la Trump à propos de cette loi, faisant des dizaines d’entretiens pour dénoncer les entreprises qui se sont prononcées tardivement en faveur du droit de vote.

Des entreprises comme Delta Air Lines, Coca-Cola et la Major League Baseball «se sont pliées comme un linge humide à la culture d’annulation», a-t-il déclaré lors d’une apparition à Fox Business. «Il s’est réveillé dans la vraie vie, et les Américains et les Géorgiens devraient avoir peur. Je veux dire, quel événement vont-ils venir après? Quelle valeur avez-vous – la façon dont vous vivez votre vie – viennent-ils ensuite? Vont-ils s’en prendre à votre petite entreprise? »

Eh bien, c’est une réponse calme et mesurée aux déclarations d’opposition de quelques entreprises et à la délocalisation d’un match de baseball.

Les républicains sont venus pour les votes de centaines de milliers de Géorgiens sur la base en partie de ce que l’un de leurs hauts responsables a déclaré être une désinformation. Leur message est que la vraie chose à craindre est le tollé du public contre cette suppression des électeurs. Une de ces choses n’est pas comme les autres.

