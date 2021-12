La désinformation est la véritable cause des taux de COVID les plus élevés dans les comtés pro-Trump

Un nouveau rapport de NPR montre que les personnes vivant dans les comtés qui ont voté massivement pour Donald Trump lors de la dernière élection présidentielle ont été près de trois fois plus susceptibles de mourir de COVID-19 que celles qui vivent dans des zones qui sont devenues le président Biden.

NPR a suivi les décès pour 100 000 personnes dans environ 3 000 comtés des États-Unis à partir de mai 2021, date à laquelle les vaccinations sont devenues largement disponibles. Les personnes vivant dans des comtés qui ont atteint 60% ou plus pour Trump en novembre 2020 avaient 2,7 fois le taux de mortalité de celles qui ont opté pour Biden. Les comtés avec une part encore plus élevée des voix pour Trump ont vu des taux de mortalité COVID-19 plus élevés.

WILMINGTON, DELAWARE – 16 JANVIER: Le président élu américain Joe Biden prend la parole lors d’une annonce le 16 janvier 2021 au Queen Theatre de Wilmington, Delaware. Le président élu Joe Biden a annoncé les membres clés de sa nouvelle équipe scientifique à la Maison Blanche. (Photo par Alex Wong/.)

Le président américain Donald Trump s’exprime lors d’une retraite avec des législateurs républicains à Camp David à Thurmont, Maryland, le 6 janvier 2018. / . PHOTO / SAUL LOEB (Crédit photo à lire SAUL LOEB/. via .)

La tendance au vote était indéniable, même lorsque NPR utilisait des contrôles pour l’âge, qui est le principal risque démographique de mortalité par COVID-19. Les données révèlent également un facteur majeur contribuant à la différence de taux de mortalité : plus la part des votes pour Trump est élevée, plus le taux de vaccination est faible.

Les comtés pro-Trump ont désormais des taux de mortalité COVID beaucoup plus élevés. La désinformation est à blâmer https://t.co/zO7v05Wq2S – NPR Politics (@nprpolitics) 5 décembre 2021

Entre fin juin et octobre, les zones les plus rouges représentant un dixième du pays ont connu des taux de mortalité qui ont été six fois plus élevé que le dixième le plus bleu, selon Charles Gaba, un analyste indépendant des soins de santé qui a suivi les tendances politiques pendant la pandémie. NPR rapporte qu’après avoir revu sa méthodologie, Gaba affirme que ces chiffres ont légèrement baissé ces dernières semaines, mais qu’ils sont désormais « revenus à environ 5,5 fois plus ».

⚠️ UNE MISE À JOUR DE PLUS : je viens de relire le paragraphe qui ajoute le point de données « Six fois plus élevé en octobre ». Je dois préciser : le taux de mortalité par COVID dans le dixième le plus rouge des États-Unis était six fois plus élevé que dans le dixième le plus bleu * du 30 juin à la fin octobre. * – Charles #GetCovered-ba 🩺 (@charles_gaba) 5 décembre 2021

Les données de sondages récents montrent que les républicains sont désormais le plus grand groupe de personnes non vaccinées aux États-Unis, plus que tout autre groupe démographique. Les sondages montrent également que la méfiance à l’égard des sources d’information officielles et l’exposition à la désinformation, à la fois sur COVID-19 et les vaccins, sont élevées chez les républicains.

nous ne parlons VRAIMENT pas assez de la façon dont les BONKERS l’emportent sur le fait de prétendre qu’il a réellement remporté les élections. et comment ce mensonge répété, cette propagande et cette théorie du complot équivaut à de la désinformation au niveau nazi et se trouve être la base de sa campagne et de sa disgrâce nationale – Luke Zaleski (@ZaleskiLuke) 5 décembre 2021

