La destination de vacances de la saison 12 de ‘Real Housewives of New Jersey’ est révélée

Le casting de Real Housewives of New Jersey a taquiné le prochain voyage du casting de la saison 12 et cela ne ressemble à aucun endroit où les dames de Garden State ont jamais été. Cette année, le casting se dirige vers Nashville, TN pour un barbecue à l’ancienne, du whisky et du plaisir de taureau mécanique. Non seulement les acteurs ont partagé des séquences photo et vidéo de leur séjour à Nashville, mais un compte Twitter a documenté chaque mouvement des femmes au foyer.

Nashville Scanner a commencé à tweeter les allées et venues des femmes à partir du 26 août. “On dirait [they] sera ici au moins pendant le week-end… d’un autre pas aussi [an] pronostiqueur anonyme enthousiaste”, lit-on sur le Tweet, ajoutant une note de la source, “Malheureusement, je peux confirmer qu’ils sont ici jusqu’au 29/08 au dernier tournage.”

Un tweet séparé du compte dit: “Les femmes au foyer du New Jersey sont en ville pour leur casting (tournage) quelque chose me dit qu’elles vont certainement se battre à Broadway … pourrait être une soirée amusante.”

Une autre source a tweeté un conseil au compte, notant: “Confirmé. Ils sont dans un hôtel du centre-ville selon ma source là-bas.” Apparemment, le casting a attiré une foule massive dans une zone fréquentée par les touristes, comme le note un tweet.

Un autre utilisateur de Twitter a révélé que le groupe avait été vu dans un studio d’enregistrement de Nashville. On ne sait pas si cela faisait partie d’un événement touristique ou si l’un des membres de la distribution enregistre de la nouvelle musique. Melissa Gorga a sorti deux singles pop depuis qu’elle est dans la série, notamment “On Display”.

De retour pour la saison 12, Gorga et Teresa Guidice d’OG, Jackie Goldschnieder, Jennifer Aydin, Margaret Josephs et Dolores Catania. Traci Lynn Johnson, épouse de l’ancienne star de la NFL Tiki Barber, aurait également rejoint le casting, selon The Sun. Johnson a été vu en train de filmer avec Guidice et a été contrôlé par les producteurs pendant des années. Selon les rumeurs, Carolina Rauseo et Aikisha Colon se joindraient également.

Goldshcnider a célébré son 15e anniversaire de mariage à Nashville, partageant un message sincère à son mari Evan. “Célébrer 15 ans de style country”, a-t-elle légendé une photo des deux. “Joyeux anniversaire à l’amour de ma vie ! Bravo aux 50 prochains !”

Une date de première pour la saison à venir n’a pas encore été révélée.