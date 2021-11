La détection présumée du monstre du Loch Ness par YouTuber démystifiée par des experts

L’une des observations présumées les plus sensationnelles du monstre du Loch Ness de mémoire récente semble avoir été démystifiée, à la grande déception des fans de Nessie du monde entier. YouTuber Richard Mavor a posté une vidéo de drone en septembre qui, selon lui, montrait la créature tapie près de la rive du grand lac. Selon un rapport de Lad Bible, les experts ont non seulement trouvé cela inauthentique, mais l’ont qualifié de « canular ».

Mavor a affirmé que lui et ses amis n’avaient même pas remarqué la forme étrange sous l’eau jusqu’à ce qu’ils regardent des images de leur voyage lorsqu’ils sont rentrés chez eux. Sa vidéo a maintenant été supprimée, mais elle montrait auparavant une forme correspondant à la silhouette d’un plésiosaure dérivant près du rivage où lui et son groupe campaient. Quelques jours plus tard, Steve Feltham, passionné de Nessie, a publié une vidéo de réfutation sur sa propre chaîne YouTube, ParaBreakdown. Il a également dit à Lad Bible qu’il pensait que c’était un canular intentionnel et que Mavor s’excuserait bientôt.

« Canular. Aucun doute là-dessus. Je m’attendrais à un aveu du genre ‘Flic juste, c’était juste pour rire, c’était pour la charité, etc.’, de sitôt », a-t-il déclaré. J’ai passé de nombreuses heures en tant que passager dans un microlite volant à basse altitude au-dessus du loch, essayant de repérer une silhouette dans les eaux sombres, et les choses n’apparaissent pas aussi clairement… Il semble que Mavor ait dupliqué une partie du film . Il y avait un match parfait. Mavors avait en fait dupliqué quelques images de la prise de vue pour les utiliser ailleurs dans sa vidéo de carnet de voyage, nous offrant ainsi une prise de vue « avant et après » parfaite. »

Les sceptiques ont déjà remis en question le mouvement rigide de la forme, estimant qu’elle ne dériverait pas vraiment de cette façon dans l’eau. Cela a conduit certains à prétendre que Mavor a trafiqué les images, ce qu’il a nié. D’autres ont fait valoir que l’absence de mouvement signifiait qu’il s’agissait simplement de quelque chose de naturel mais d’inanimé, comme une bûche de forme étrange ou un nuage de poussière sous-marine ou même un rayon de soleil.

Certains passionnés de Nessie ont été déçus par le clip, affirmant qu’ils pensaient que cette créature était trop petite pour être le cryptide légendaire. Alors que les légendes urbaines disent généralement que Nessie mesure au moins 20 pieds de long, la forme de Mavor mesurait moins de 15 pieds de long à en juger par l’échelle montrée ici. Bien sûr, les cryptozoologues notent qu’il pourrait s’agir d’une progéniture du monstre du Loch Ness, car certains pensent qu’il ne s’agit pas d’une créature singulière mais d’une petite famille persistant dans le grand lac.

Le monstre du Loch Ness est un mythe remontant à des siècles dans le folklore écossais, bien que son interprétation moderne ait commencé en 1933, lorsque The Inverness Courier a publié un article sur une observation de Nessie qui a attiré l’attention du monde entier. Une autre observation à peine deux mois plus tard a déclenché une vague de tourisme dans la région, et la légende ne s’est jamais éteinte depuis lors.

Le monstre est généralement décrit comme ressemblant à un plésiosaure, qui a disparu depuis des millions d’années. Certaines photographies présumées du monstre sont apparues au fil des ans, bien que beaucoup aient été réfutées comme des canulars. Pour des gens comme Mavor, le rêve d’une observation authentique de Nessie perdure.