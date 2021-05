La détérioration des relations entre l’Australie et la Chine

L’ambassade de Chine a qualifié l’annulation des mémorandums d’accord comme “une autre mesure déraisonnable et provocante prise par la partie australienne contre la Chine”

Par Anil Wadhwa

En vertu d’une nouvelle législation, qui donne au gouvernement fédéral le pouvoir de réviser les accords conclus par les États et les universités australiens, la ministre des Affaires étrangères Marise Payne a annulé le 21 avril deux mémorandums d’accord signés par l’État de Victoria sous le gouvernement travailliste de Dan Andrews en 2018 et 2019. avec la Commission nationale chinoise de développement et de réforme sur la participation chinoise à des projets d’infrastructure dans le cadre des initiatives chinoises Belt and Road. Deux accords similaires signés par le département de l’éducation de Victoria avec la Syrie en 1999 et l’Iran en 2004 ont également été annulés. La ministre australienne des Affaires étrangères a déclaré qu’elle trouvait ces quatre arrangements incompatibles avec la politique étrangère de l’Australie ou contraires à la loi australienne de 2020 sur les relations étrangères (arrangement d’État et de territoire). Les Premiers ministres libéraux Scott Morrison et son prédécesseur Malcolm Turnbull n’avaient pas convenu d’un protocole d’accord avec la Chine l’initiative Belt and Road.

Le Parlement fédéral australien avait adopté une loi en décembre 2020, qui autorisait des pouvoirs de veto sur les accords étrangers par les États, les organismes locaux et les universités dans un large éventail de secteurs tels que les infrastructures, la coopération commerciale, le tourisme, la collaboration culturelle, la science, la santé et l’éducation, y compris des partenariats de recherche universitaire après que la Chine a renversé le système en passant par le gouvernement du travail de l’État de Dan Andrews. Cette législation est venue sur le dos des lois sur la sécurité nationale adoptées en 2018 par l’Australie pour mettre fin à l’ingérence étrangère manifeste dans les affaires intérieures de l’Australie – lorsque la Chine avait protesté en disant qu’elle était spécifique à la Chine. Les gouvernements des États et les universités financées par des fonds publics ont notifié plus de 1000 accords étrangers depuis l’adoption de la législation. Théoriquement, la législation peut permettre au gouvernement fédéral d’examiner et d’annuler les mémorandums d’accord entre la Chine et le gouvernement des États d’Australie-Occidentale, d’Australie du Sud et de Tasmanie dans des secteurs allant de l’investissement, de la coopération scientifique et de l’accès à l’Antarctique. La ministre des Affaires étrangères, Marise Payne, a déclaré qu’elle continuerait d’examiner et de réviser les accords étrangers, et elle s’attendait à ce qu’une majorité écrasante d’entre eux ne soit pas affectée.

Cette décision intervient également dans un contexte de profonde détérioration des relations avec la Chine, qui a appliqué un certain nombre de sanctions commerciales sur les exportations australiennes vers la Chine. Celles-ci sont survenues après que l’Australie a interdit à Huawei de son réseau 5G en 2018 et a appelé à une enquête indépendante sur les origines de l’épidémie de coronavirus en 2020. L’initiative Belt and Road est de plus en plus considérée comme une épée à double tranchant dans le monde entier. Le gouvernement chinois a largement utilisé les initiatives de la Ceinture et de la Route dans les États insulaires du Pacifique, ce qui a suscité des craintes en Australie en raison des niveaux d’endettement insoutenables atteints dans ces pays dans l’arrière-cour de l’Australie, ce qui leur permettrait de tomber sous l’emprise politique de la Chine. créant de nouvelles menaces pour la sécurité australienne et américaine.

Un autre sujet de discorde concerne des citoyens australiens de haut niveau détenus par la Chine – l’écrivain Yang Jun et le journaliste Cheng lei. Cheng, une présentatrice de la chaîne publique chinoise de langue anglaise, est détenue depuis le 14 août 2021. Elle a été officiellement arrêtée en février 2021, accusée de «fournir des secrets d’État à l’étranger» – bien que la Chine ait révélé peu d’autres détails sur les allégations portées contre elle. Deux journalistes australiens ont été expulsés de Chine en septembre 2020 après que la police a tenté de les interroger. L’Australie fait également partie du groupe «Five Eyes» qui a accusé la Chine de violer ses engagements internationaux juridiquement contraignants envers Hongkong après avoir imposé une loi stricte sur la sécurité de la ville. Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande ont critiqué la Chine pour avoir évincé les législateurs pro-démocratie du Parlement de Hongkong et ont fait craindre les intentions des entreprises technologiques chinoises à l’étranger. En réponse, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a averti que «peu importe s’ils ont cinq ou dix yeux, s’ils osent nuire à la souveraineté, à la sécurité et au développement de la Chine, ils doivent se garder d’être aveuglés».

L’ambassade de Chine à Canberra a exprimé son «fort mécontentement et son opposition résolue», qualifiant cette action de «nouveau geste déraisonnable et provocateur pris par la partie australienne contre la Chine»; avertissant que cette décision «ne peut que nuire davantage aux relations bilatérales», et l’Australie «ne fera que se faire du mal». Le Global Times, citant Chen Hong, directeur du Centre d’études australiennes de l’Université normale de Chine orientale à Shanghai, a déclaré que «l’Australie a essentiellement tiré le premier coup de feu majeur contre la Chine dans les conflits commerciaux et d’investissement», et que «la Chine répondra sûrement en conséquence». . Wang Wen Bing, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que cette décision «a empoisonné la confiance mutuelle et nuit gravement aux relations sino-australiennes», et que «la Chine se réserve le droit de prendre des mesures supplémentaires en réponse à cela».

La raison de la vive réaction chinoise est que la décision de l’Australie pourrait créer un précédent mondial et que d’autres pays pourraient penser à revenir sur des accords similaires que la Chine a signés dans le cadre de son initiative “ Belt and Road ” avec d’autres pays, ce qui était le cas avec la décision Huawei. Le ministre de la Défense Peter Dutton a déclaré que l’Australie était «inquiète» de voir les gouvernements locaux conclure de tels accords avec la Chine et aurait déclaré: «Nous ne pouvons pas permettre à ces types de pactes de surgir car ils sont utilisés à des fins de propagande et nous ne le sommes tout simplement pas. va permettre que cela se produise », blâmant« les valeurs ou les vertus ou les perspectives du Parti communiste chinois ». Dutton a également ajouté qu’il serait «très déçu» si la Chine ripostait mais rétorquait que l’Australie «ne sera intimidée par personne». L’Australie aurait pu suivre les modèles européens ou néo-zélandais qui ont dit à leurs opérateurs de télécommunications qu’ils ne devaient pas utiliser Huawei, mais n’ont pas explicitement interdit la société chinoise. Ils adoptent une approche similaire dans leurs approches de la BRI. Cependant, l’Australie a choisi de ne pas emprunter cette voie, et cela semble être une décision réfléchie en raison des craintes que les accords soient une couverture pour la Chine pour créer un levier géopolitique et financier. L’annulation de ces accords aurait un impact commercial minime car aucun projet n’avait commencé. Cependant, cette décision est un indicateur de la façon dont l’effilochage des relations étrangères ou l’instabilité politique peuvent affecter la poussée des infrastructures mondiales de la Chine.

Au cours de l’année écoulée, sans le lier à l’appel à une enquête sur l’origine du coronavirus, la Chine a ciblé au moins une douzaine d’exportations australiennes – notamment du coton, du charbon, de l’orge, du bœuf, du vin, du homard, du sucre, du cuivre et du bois de grume. ; s’élevant à environ 25 milliards de dollars, mais les exportations globales de l’Australie vers la Chine n’ont diminué que de 2 milliards de dollars au cours de l’année écoulée. L’Australie a contacté l’OMC sur l’orge et le vin, et des pourparlers informels ont eu lieu en janvier 2021 entre les deux pays qui n’ont pas résolu le problème. Les analystes ont déclaré que la Chine pourrait désormais élargir la liste des cibles en incluant l’éducation et le minerai de fer, mais étant donné la dépendance de la Chine vis-à-vis du minerai de fer australien, il est peu probable que ce soit un secteur cible.

L’Australie a déclaré le mois dernier qu’elle demanderait à l’OMC de mettre en place un mécanisme de règlement des différends sur le ciblage chinois de ses exportations. Les politiciens australiens font pression pour la diversification du commerce loin de la Chine, et le mois dernier, une enquête parlementaire australienne a appelé le gouvernement à envisager d’annuler le bail de 99 ans pour le port de Darwin d’une société chinoise en vertu de la nouvelle loi sur les relations étrangères. Les responsables de la défense vérifient si le groupe Land Bridge, détenu par le milliardaire chinois Ye Cheng, devrait être contraint de renoncer à sa propriété du port de Darwin pour des raisons de sécurité nationale. Land Bridge a des liens étroits avec l’armée chinoise et a remporté un appel d’offres en 2015 pour exploiter le port dans le cadre d’un accord d’une valeur de 390 millions de dollars. La décision avait soulevé des sourcils aux États-Unis. L’Australie pourrait encore cibler la présence d’instituts Confucius soutenus par le gouvernement chinois dans les universités publiques australiennes. Il y a un sentiment largement répandu en Australie que ces instituts font l’objet de controverses dans certains campus, car ils promeuvent la version intéressée de la culture et de l’histoire chinoises.

La relation semble aller plus au sud. La semaine dernière, le ministre de la Défense Peter Dutton a averti qu’un conflit au sujet de Taiwan ne pouvait être écarté, car la Chine avait été «très claire» sur son objectif de longue date de réunification et de «l’animosité» entre les deux parties et le ministre de l’Intérieur Mike Pezzullo a affirmé que « les tambours de guerre »battaient dans la région. Le porte-parole chinois Zhao Li Jian a répondu en déclarant que «certains politiciens australiens» faisaient des déclarations «extrêmement irresponsables» «qui incitent à la confrontation et exagèrent la menace de guerre». Les médias chinois se sont également emparés d’un article, publié par le groupe politique marginal Australians Citizen Party, critiquant le soutien des politiciens locaux à l’Association australienne du Turkistan oriental (ETAA), un groupe de défense des Ouïghours. L’article affirmait que l’ETAA soutenait des groupes terroristes au Xinjiang. La Chine a accusé les politiciens australiens de collusion avec les «terroristes» à Xinxiang et a averti l’Australie qu’elle serait «brûlée» si elle continuait de soutenir les militants ouïghours. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wen Bin, a déclaré qu ‘«il a révélé la nature séparatiste, terroriste et extrémiste de l’organisation indépendante du Xinjiang en Australie et la complicité méprisable de politiciens australiens anti-chinois avec des organisations terroristes pour des gains égoïstes».

L’ancien Premier ministre Kevin Rudd, qui a toujours plaidé en faveur d’un accord avec la Chine, a déclaré que spéculer sur une guerre contre Taiwan «jette inutilement de l’huile sur le feu». Le Premier ministre Scott Morrison s’est rendu à Darwin il y a quelques jours où il a déclaré que l’Australie «avait besoin de renforcer la capacité militaire australienne» et a promu une mise à niveau de 747 millions de dollars des bases d’entraînement de défense dans le Territoire du Nord. La mise à niveau est pour la formation militaire simulée et pour rester «prêt au combat». La mise à jour stratégique de défense du gouvernement australien de l’année dernière a averti que «la perspective d’un conflit de haute intensité dans l’Indo-Pacifique, bien qu’elle soit encore improbable, est moins éloignée que par le passé». Il a été suivi par le secrétaire du département de la Défense, Greg Moriaty, qui a déclaré qu’il était «très légitime» pour les Australiens de s’inquiéter de la façon dont Pékin affirmait ses intérêts, y compris la militarisation «dérangeante» dans les parties contestées de la mer de Chine méridionale.

(L’auteur est un ancien Secrétaire (Est) au Ministère des affaires extérieures et un ancien ambassadeur en Italie, en Thaïlande, à Oman et en Pologne. Il est actuellement membre émérite de la Fondation internationale Vivekananda à New Delhi. Les opinions exprimées sont personnelles.)

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.