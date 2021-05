“La détermination de Cristiano est admirable”

04/05/2021 à 19:27 CEST

Alberto Teruel

Adrien Rabiot, recherché par le Barça il y a des années, n’a pas fini d’émerger à la Juventus. Le milieu de terrain français a alterné des épisodes de haut niveau footballistique et des stades dans lesquels il a été relégué au second plan. Dans une interview pour Billion Keys, l’ancien PSG a expliqué son aventure dans le football italien.

Tout d’abord, le milieu de terrain a expliqué sa période d’adaptation à la Serie A. “Quand je suis arrivé en Italie, je me considérais déjà comme un footballeur mature. J’ai signé avec la Juventus à l’âge de 24 ans, je n’étais pas exactement une recrue. Cependant, il C’est vrai que les choses changent quand on va dans un pays étranger, on mûrit au fil des jours. C’est un football, un langage et une façon de faire les choses différemment, un changement important à tous les niveaux“.

L’un des plus grands changements que Rabiot a connus s’est produit au cours de la formation. “Nous nous rencontrons toujours une heure avant le début de la séance d’entraînement, qui commence à 11h00. Cependant, à 10h30, tout le monde est dans la salle de gym. Nous réalisons un travail de prévention, en accord avec les besoins actuels de chaque footballeur. A la Juventus, c’est un aspect très important. “

Le footballeur français a mis en évidence la dureté de cette routine, bien moins laxiste que celle du PSG. “A Paris on pouvait rester dans le vestiaire sans faire ce travail avant une séance. Ici, après chaque entraînement, nous passons beaucoup de temps sur les travaux de soins et de récupération. Il est très professionnel à ce niveau. La mentalité italienne ne tolère aucune déviation. “

Enfin, il a souligné l’engagement de Cristiano Ronaldo dans cette routine de travail. “Depuis qu’il travaille avec Cristiano, il a fait preuve d’une grande rigueur dans son travail quotidien. Nous le répétons souvent, mais il n’y a pas de secret. Cela ne s’apprend pas, c’est un état d’esprit, une question de volonté. C’est ce que j’obtiens de lui au quotidien, cette envie de rester concentré sur sa performance athlétique. A son âge il joue à presque tous les jeux, ce qui accumule de la fatigue, une réelle dépense d’énergie et pourtant répond toujours. Sa détermination sans faille est exemplaire.