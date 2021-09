La dette consolidée de l’industrie sidérurgique au plus bas en 9 ans et des bénéfices solides : Icra

in

La dette consolidée de l’industrie sidérurgique nationale s’est réduite à un plus bas en neuf ans de Rs 2 lakh crore à la fin juillet 2021, a annoncé jeudi l’agence de notation Icra, révisant les perspectives du secteur de “stables” à “positives”.

« Compte tenu de la forte croissance des bénéfices et des réductions d’investissement suite à l’incertitude liée à la pandémie, les sidérurgistes ont commencé à se désendetter de manière agressive depuis le deuxième trimestre de l’exercice 2021. ” dit Icra.

Les emprunts consolidés de l’industrie sont maintenant à leur plus bas niveau depuis mars 2012.

« En examinant de plus près les emprunts consolidés de l’industrie par tonne métrique de capacité installée, il s’élevait à 180 $ en juillet 2021, en baisse de près de la moitié par rapport à 350 $ en novembre 2008. Cela suggère que les entreprises sidérurgiques nationales sont désormais nettement moins endettées qu’en FY’2009, lorsque le dernier supercycle de l’acier s’est terminé, à la suite des crises financières mondiales », a-t-il déclaré.

L’agence a déclaré que, profitant d’une base faible et d’une demande améliorée de plusieurs secteurs consommateurs d’acier, la consommation intérieure devrait croître d’environ 12% au cours de l’exercice en cours. Lors du dernier exercice, la consommation a connu une contraction de 7 % par rapport à l’exercice précédent. “La croissance de la production d’acier au cours de l’exercice fiscal 22 devrait être plus élevée, à environ 14 %, tirant parti de la tendance à la hausse des exportations nettes d’acier fini”, a déclaré Jayanta Roy, vice-président senior et chef de groupe, notations du secteur des entreprises, Icra.

“Notre évaluation indique que les exportations nettes devraient augmenter à environ huit millions de tonnes (MT) au cours de l’année en cours, contre six (MT) au cours de l’exercice 21, alors que les usines nationales tentent d’augmenter leur empreinte à l’exportation, étant donné la possibilité de remplir le vide laissé par les usines chinoises en raison des restrictions imposées par le gouvernement », a ajouté Roy.

Sur le front de l’offre, de JSW Steel et NMDC, huit MT de nouvelles capacités devraient arriver sur le marché au cours de l’année en cours pour porter la capacité installée à 150 MT, mais la même chose devrait être absorbée par une consommation d’acier supplémentaire de 12 MT. attendu en FY’22. Cela conduira à réviser les taux d’utilisation des capacités de l’industrie à 78% en FY’22 contre 72% en FY’21. Dans ce cadre, les principales usines devraient cependant fonctionner à une utilisation des capacités nettement plus élevée.

