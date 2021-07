La dette de Cleveland Band envers Pete Townshend

Album rock radio en Amérique en 1970 résonnait au rock de le gang de James, et le 25 juillet de la même année, ils ont prouvé que leur succès initial de l’année précédente avec Yer’ Album n’était pas un hasard. Ils ont fait leurs débuts dans le palmarès Billboard avec leur deuxième LP, James Gang Rides Again.

Les cow-boys rock’n’roll de Cleveland s’étaient réunis dès 1966, mais ce n’est que la dernière année de la décennie que ce premier album a fait son apparition. Il a atteint la 83e place dans un palmarès de 24 semaines, mais c’est Rides Again qui a vraiment promu le groupe dans la première division des talents rock aux États-Unis. Il a atteint le n ° 20, devenant le premier de trois albums d’or consécutifs et passant 66 semaines épiques sur les best-sellers.

L’album a été produit, comme son prédécesseur, par Bill Szymczyk et réalisé à la Record Plant à la fin de 1969. Rides Again était considéré par la presse comme une œuvre plus cohérente, même s’il invitait à des comparaisons avec divers autres notables du rock de l’époque. , de Jeff Beck via Led Zeppelin à Stephen Stills et Neil Young.

Jack Nitzsche a contribué un arrangement orchestral de style classique à la ballade qui a clôturé le disque, “Ashes, The Rain and I”. Le morceau a fait un lien improbable avec les amateurs de club en 1999, lorsqu’il a été échantillonné par le DJ-artiste britannique Fatboy Slim sur son hit n ° 2 britannique “Right Here, Right Now”.

Le James Gang avait gagné les éloges de Pete Townshend quand ils jouaient avec L’OMS à Pittsburgh. Peu de temps après la sortie de Rides Again, leurs premières performances au Royaume-Uni ont, à juste titre, soutenu le groupe britannique en tournée pendant la majeure partie du mois d’octobre 1970.

“L’Angleterre a une sorte d’aura”

“Nous ne serions jamais venus ici sans lui”, a déclaré Joe Walsh à Penny Valentine dans Sounds. « L’Angleterre a une sorte d’aura à ce sujet, vous savez. Les Américains s’attendent à ce que tout le monde soit un Jimmy Page. Et il nous a beaucoup aidés aux États-Unis.

“D’accord, nous nous entendions bien, mais il nous a attiré l’attention et depuis lors, The Who nous a vraiment pris sous leur aile. Honnêtement, je ne comprends pas ce qu’ils voient en nous. Je n’arrive toujours pas à croire que nous sommes là où nous sommes et ce qui nous est arrivé.

