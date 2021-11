La dette des banques espagnoles auprès de la BCE baisse de 0,07% en octobre

11/12/2021 à 10:49 CET

La dette du banques espagnoles avec le La Banque centrale européenne (BCE), qui reflète l’attrait brut des établissements pour l’institut émetteur au travers d’opérations de financement régulières, a baissé de 0,07 % en octobre, pour s’établir à 289 482 millions d’euros.

Cependant, selon les données de la Banque d’Espagne consultées par Europa Press, la dette des banques espagnoles auprès de la BCE a augmenté de 11,06% par rapport au même mois de l’exercice 2020.

Les entités espagnoles ont démarré en mars 2020 un voyage ascendant dans son appel à l’instance présidée par Christine Lagarde coïncidant avec le déclenchement de la crise issue de l’élargissement de la coronavirus.

Ce comportement a duré cinq mois consécutifs, casser la séquence d’août 2020 (-0,01%), un mois caractérisé par une faible activité sur les marchés, et renouer avec des hausses, mais très modérées, depuis septembre.

Ces légères avancées se sont ralenties début 2021, accumulant deux mois sans pratiquement aucun changement. Cependant, la dette a de nouveau rebondi à partir de mars et a ajouté cinq mois au-dessus de 290 000 millions, diminuant à nouveau en septembre et octobre.

Pour sa part, l’attrait flagrant de l’Eurosystème dans son ensemble pour la BCE atteint 2,20 billions d’euros en octobre, 0,18% de moins que le mois précédent, mais 26% au-dessus du chiffre d’un an auparavant.

Ainsi, l’appel des banques résidentes en Espagne à l’institut émetteur a représenté 13,1% du total de l’Eurosystème en octobre, contre 13,09% en septembre.

Programme d’achat d’actifs

En revanche, le volume global de Les actifs acquis en Espagne dans le cadre des différents programmes d’achat d’actifs mis en œuvre depuis 2009 par la BCE s’élèvent à 571 223 millions d’euros en octobre, 1,85 % de plus que le mois précédent et 28,54 % de plus en glissement annuel.

Dans l’ensemble de l’Eurosystème, le montant agrégé des achats d’actifs atteint au 10e mois 2021 un total de 4,53 milliards d’euros, 1,03 % de plus qu’un mois auparavant et 29,8 % de plus qu’en octobre 2020.

Selon les données de la Banque d’Espagne, le volume agrégé des achats d’actifs en Espagne représente 12,6 % du total correspondant au bilan consolidé de l’Eurosystème, contre 12,61 % précédemment.