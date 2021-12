La dette mondiale atteint un record de 226 000 milliards de dollars

Source : Adobe / DCrane Photographie

Vitor Gaspar, directeur de la Département des finances publiques du Fonds monétaire international (FMI), Paulo Medas, chef de division du même département, et Roberto Perrelli, économiste principal de la division de la politique et de la supervision budgétaires du FMI, département des finances publiques.

En 2020, nous examinons l’augmentation de la dette au cours de la plus importante année depuis la Seconde Guerre mondiale, la dette mondiale atteignant 226 000 milliards de dollars alors que le monde était frappé par une crise sanitaire mondiale et une profonde récession. La dette était déjà élevée au début de la crise, mais les gouvernements doivent désormais naviguer dans un monde de niveaux record de dette publique et privée, de nouvelles mutations virales et d’inflation croissante.

La dette mondiale a augmenté de 28 points de pourcentage pour atteindre 256% du PIB en 2020, selon la dernière mise à jour de la base de données du FMI sur la dette mondiale.

L’endettement public a représenté un peu plus de la moitié de l’augmentation, alors que l’indice de la dette publique mondiale a grimpé à un record de 99 % du PIB. La dette privée des sociétés non financières et des ménages a également atteint de nouveaux sommets.

Les augmentations de la dette sont particulièrement frappantes dans les économies avancées, où la dette publique est passée d’environ 70 % du PIB en 2007 à 124 % du PIB en 2020. La dette privée, en revanche, a augmenté à un rythme plus modéré de 164 % à 178. % du PIB, sur la même période.

La dette publique représente désormais près de 40 % de la dette mondiale totale, la proportion la plus élevée depuis le milieu des années 1960. L’accumulation de dette publique depuis 2007 peut être largement attribuée aux deux crises économiques majeures auxquelles sont confrontés les gouvernements des États-Unis : d’abord la crise financière mondiale puis la pandémie de COVID-19.

Le grand écart financier

Cependant, la dynamique de la dette diffère sensiblement d’un pays à l’autre. Les économies avancées et la Chine ont représenté plus de 90 % de l’augmentation de la dette de 28 000 milliards de dollars américains en 2020. Ces pays ont pu augmenter la dette publique et privée pendant la pandémie, grâce à des taux d’intérêt bas, des actions bancaires centrales (y compris les grands gouvernements achats). dette) et des marchés financiers bien développés. Mais la plupart des économies en développement sont de l’autre côté du fossé financier, confrontées à un accès limité au financement et à des taux d’emprunt souvent plus élevés.

Si l’on regarde les tendances générales, on constate deux évolutions distinctes.

Dans les économies avancées, les déficits budgétaires ont grimpé en flèche alors que les pays ont vu leurs revenus s’effondrer en raison de la récession et ont mis en place des mesures fiscales radicales alors que COVID-19 se propage. La dette publique a augmenté de 19 points de pourcentage du PIB en 2020, une augmentation similaire à celle observée lors de la crise financière mondiale, en deux ans : 2008 et 2009. Cependant, la dette privée a augmenté de 14 points de pourcentage du PIB en 2020, soit presque le double que lors de la crise financière mondiale, reflétant la nature différente des deux crises. Pendant la pandémie, les gouvernements et les banques centrales ont soutenu davantage de prêts au secteur privé pour aider à protéger des vies et des moyens de subsistance. Alors que pendant la crise financière mondiale, le défi consistait à contenir les dommages du secteur privé excessivement endetté.

Les marchés émergents et les pays en développement à faible revenu étaient confrontés à des contraintes financières beaucoup plus strictes, mais avec de grandes disparités entre les pays. La Chine a représenté à elle seule 26% de l’augmentation de la dette mondiale. Les marchés émergents (hors Chine) et les pays à faible revenu ont représenté une petite partie de l’augmentation de la dette mondiale, environ 1 à 1 200 milliards de dollars chacun, principalement en raison d’une dette publique plus élevée.

Cependant, les marchés émergents et les pays à faible revenu sont également confrontés à des ratios d’endettement élevés en raison de la forte baisse du PIB nominal en 2020. La dette publique des marchés émergents a atteint des sommets historiques, tandis que dans les pays à faible revenu, les revenus ont atteint des niveaux jamais vus depuis au début des années 2000, lorsque beaucoup ont bénéficié d’initiatives d’allégement de la dette.

Équilibre difficile

La forte augmentation de la dette était justifiée par la nécessité de protéger la vie des gens, de préserver les emplois et d’éviter une vague de faillites. Si les gouvernements n’avaient pas agi, les conséquences sociales et économiques auraient été dévastatrices.

Mais l’augmentation de la dette amplifie les vulnérabilités, d’autant plus que les conditions de financement se resserrent. Des niveaux élevés d’endettement limitent, dans la plupart des cas, la capacité des gouvernements à soutenir la reprise et la capacité du secteur privé à investir à moyen terme.

Un défi crucial consiste à parvenir à la bonne combinaison de politiques budgétaires et monétaires dans un environnement d’endettement élevé et d’inflation croissante. Les politiques budgétaire et monétaire se sont heureusement complétées au pire de la pandémie. Les actions des banques centrales, en particulier dans les économies avancées, ont poussé les taux d’intérêt à leur limite et ont facilité l’emprunt des gouvernements.

La politique monétaire se concentre désormais de manière appropriée sur la hausse de l’inflation et les anticipations d’inflation. Bien qu’une augmentation de l’inflation et du PIB nominal contribue à réduire les ratios d’endettement dans certains cas, il est peu probable que cela entraîne une baisse significative de la dette. Alors que les banques centrales augmentent les taux d’intérêt pour éviter une inflation élevée persistante, les coûts d’emprunt augmentent. Dans de nombreux marchés émergents, les taux officiels ont déjà augmenté et de nouvelles augmentations sont attendues. Les banques centrales prévoient également de réduire leurs achats importants de dette publique et d’autres actifs dans les économies avancées, mais la manière dont cette réduction sera effectuée aura des implications pour la reprise économique et la politique budgétaire.

À mesure que les taux d’intérêt augmentent, la politique budgétaire devra être ajustée, en particulier dans les pays les plus vulnérables à l’endettement. Comme le montre l’histoire, le soutien budgétaire sera moins efficace lorsque les taux d’intérêt réagiront – c’est-à-dire qu’une augmentation des dépenses (ou une baisse des impôts) aura moins d’impact sur l’activité économique et l’emploi et pourrait alimenter les pressions inflationnistes. Les problèmes de viabilité de la dette devraient s’intensifier.

Les risques augmenteront si les taux d’intérêt mondiaux augmentent plus rapidement que prévu et si la croissance faiblit. Un durcissement important des conditions financières augmenterait la pression sur les gouvernements, les ménages et les entreprises les plus endettés. Si les secteurs public et privé sont contraints de se désendetter simultanément, les perspectives de croissance en pâtiront.

Des perspectives incertaines et des vulnérabilités accrues font qu’il est essentiel de trouver le bon équilibre entre la flexibilité des politiques, l’ajustement agile aux circonstances changeantes et l’engagement envers des plans budgétaires à moyen terme crédibles et durables. Cette stratégie réduirait les vulnérabilités de la dette et permettrait aux banques centrales de contenir plus facilement l’inflation.

Un soutien budgétaire ciblé jouera un rôle crucial dans la protection des personnes vulnérables (voir Fiscal Monitor octobre 2021).

Certains pays, en particulier ceux qui ont des besoins bruts de financement élevés (risques de refinancement) ou exposés à la volatilité des taux de change, peuvent avoir besoin de s’ajuster plus rapidement pour préserver la confiance des marchés et éviter de nouvelles difficultés budgétaires perturbatrices. La pandémie et le déficit financier mondial nécessitent une coopération internationale forte et efficace et un soutien aux pays en développement.

