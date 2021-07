La dette publique commence à paraître presque aussi sommaire que les prêts sur salaire ⋆ 10z viral

par Malachy McDermott, Institut Mises :

S’il y a une chose sur laquelle tous les conseillers honnêtes en matière d’épargne seraient d’accord, c’est qu’un prêt sur salaire est une mauvaise idée. Prendre un prêt à intérêt élevé garanti par rien d’autre que votre parole de rembourser votre compte courant pour consommer du carburant sans investissement en capital ne fait que vous conduire sur la voie de la ruine.

Cependant, ce simple message de vivre selon ses moyens ne semble pas avoir atteint les oreilles dorées des banques centrales et des gouvernements du monde entier. Alors que l’inflation augmente (qui aurait pu deviner que la frénésie d’emprunt de 2021 aurait entraîné une hausse de l’inflation ?), les gouvernements de l’UE et des États-Unis sont désormais pris entre un rocher et… eh bien, un rocher.

Pris au piège dans un cycle d’emprunt pour couvrir les dépenses courantes, même les économies résistantes à l’endettement comme l’Allemagne et la Nouvelle-Zélande doivent continuer sur cette voie autodestructrice. Les garanties utilisées sont des obligations, à peu près aussi utiles et stables que jamais ; le marché obligataire international a explosé au cours des dix dernières années.

Certaines de ces obligations modernes (sous toutes leurs formes et formes) sont désormais également adossées à des CAC (clauses d’action collective), ce qui signifie que si les créanciers sont d’accord, ils peuvent réduire le montant du paiement sur l’obligation si le pays émetteur de l’obligation est en baisse derrière. Malheureusement, cela ouvre la voie à l’un des deux (très mauvais) résultats :

Les obligations sont achetées par des pays hostiles comme la Chine, et ils refusent d’autoriser l’activation du CAC, ce qui signifie que les pays qui ont émis des milliards ne pourront brûler aucun détenteur d’obligations (comme l’Islande a pu le faire) et seront plongés dans de nouvelles tourmente, avec la participation majoritaire de ce qui se passe entre les mains de rivaux.

Pour revenir à l’analogie initiale, une obligation est similaire à un prêt sur salaire en ce sens que la seule promesse derrière elle est que la personne qui contracte le prêt aura de l’argent à rembourser à l’avenir à un prix convenu. Pour le CAC, imaginez maintenant que votre prêt personnel est financé par des personnes de votre quartier et que cette dette peut être librement vendue à n’importe qui. Ce n’est pas grave si cela se retrouve entre les mains de vos amis, mais si cela se retrouve avec ce voisin toujours ennuyé par votre fête à la maison l’Halloween dernier, les choses pourraient devenir compliquées.

Et qu’en est-il de l’argent lui-même ? Le nœud des arguments de l’économiste du prêt sur salaire est que tout cet argent produira des dividendes futurs. Il sera investi et réinvesti et coulera dans les tuyaux, créant des emplois et de l’argent et tout ce qui leur semble apaisant. Mais nous savons que cela n’arrive pas. Le mauvais investissement, les projets de vanité coûteux et le découragement de l’épargne signifieront que cet argent aurait été mieux brûlé que dépensé, au moins nous aurions pu tirer de l’utilité de la chaleur.

Au milieu de cela, notre vieil ami M. Krugman, le génie qui pensait qu’Internet serait un échec et l’un des architectes du krach de 2008, a de nouveau crié de ses grands chevaux sur «l’économie du lutin». Sans vergogne offensant (sous l’apparence apaisante de « Heureusement, les Irlandais ont le sens de l’humour » ; merci, M. Krugman, mais nous n’avons pas trouvé de caricatures dans Punch drôles et nous ne vous trouvons pas drôle) et constamment faux, Krugman ne voit pas l’intérêt en Irlande de maintenir un faible impôt sur les gains en capital.

Cependant, ses plans de frénésie fiscale et de dépenses (rien n’a changé depuis Keynes) sont la quintessence d’un consumérisme imprudent. Lui et ses copains sur salaire veulent créer une utopie où personne n’a jamais (vraiment) à rembourser quoi que ce soit et où il y a un crédit et des ressources illimités. Mais M. Krugman, je crains que les Irlandais ne trouvent un pot d’or à la fin de leur arc-en-ciel sous forme d’emplois, d’IDE (investissement direct étranger) et d’une meilleure balance commerciale.

