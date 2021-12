La deuxième corde de Chelsea a été bloquée par une superbe volée de Zenit

Un Chelsea très changé a été refusé par le Zenit Saint-Pétersbourg dans les temps impartis lors d’un match de groupe de la Ligue des champions palpitant en Russie mercredi soir, qui s’est terminé 3-3.

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a apporté huit changements à sa formation de départ en Russie. Les Bleus s’étaient déjà qualifiés pour les huitièmes de finale avant leur dernière rencontre du Groupe H. Andreas Christensen, Reece James et Mason Mount étaient les trois seuls à recommencer après la défaite 3-2 de samedi à West Ham.

Romelu Lukaku a commencé à l’avant et il a marqué, ainsi que deux buts pour Timo Werner alors que Chelsea s’est battu 2-1 pour faire match nul.

Les Bleus ont fait un départ électrique. Werner a tapé après un corner pour donner à Chelsea une avance de 1-0 en 90 secondes.

Christensen a obtenu le coup au premier poteau et Werner était là au deuxième poteau pour porter le score à 1-0.

Malcom a alors vu un tir bloqué par Saul. Mais le Zenit s’est à nouveau présenté et après que Malcom ait trouvé de l’espace dans la surface, son tir bas a été sauvé par Kepa.

Une minute plus tard, Claudinho centrait pour Azmoun, dont la tête était juste à côté du poteau droit de Kepa.

Mais le Zenit a égalisé à la 38e minute grâce à Claudinho. Douglas a traversé la surface depuis le fond de la gauche et Claudinho s’est dirigé vers le premier poteau.

Et trois minutes plus tard, le Zenit était en tête. Malcom a divisé la défense de Chelsea et a mis Azmoun au but et il a contourné Kepa pour porter le score à 2-1.

Lukaku a tenté de jouer contre Werner 10 minutes après la reprise, mais la passe a été bloquée. Il est tombé sur Saul, mais Kerzhakov a repoussé le tir.

C’est un superbe mouvement d’équipe de Chelsea ! ?? Le ballon démarre avec Kepa, Werner casse la ligne avec un brillant une-deux avant de le mettre sur une assiette pour Romelu Lukaku pic.twitter.com/PxUQaq9F19 – Football sur BT Sport (@btsportfootball) 8 décembre 2021

Mais les Bleus ont égalisé à la 62e minute grâce à Lukaku. Werner et Barkley ont joué un beau une-deux au bord de la surface. Cela revint à Werner, qui lança Lukaku pour puiser dans un filet vide.

Super-sous Pulisic

Et 10 minutes plus tard, Kepa a brillamment empêché les hôtes de reprendre la tête après que Chelsea n’ait pas réussi à dégager un corner.

Azmoun s’est levé le plus haut pour obtenir la fin d’un centre de Claudinho, mais Kepa a fait un arrêt fantastique pour le faire basculer autour du poteau pour un autre corner.

Zenit est resté sur le pied avant et Krugovoy a couru vers la signature et a coupé le ballon pour Azmoun. Heureusement pour Chelsea, il est entré en collision avec Malang Sarr dans la surface et le danger a été écarté.

Chelsea s’est menacé à la 84e minute lorsque le sous-marin Christian Pulisic a battu Krugovoy à la deuxième demande et a traversé au deuxième poteau. Werner attendait mais sa tête était faible et Kerzhakov a sauvé.

Mais les Bleus étaient en avance une minute plus tard, Pulisic mettant à nouveau Werner en place. Cette fois, après que Pulisic ait joué avec l’Allemand, il a fracassé un tir bas droit devant Kerzhakov et dans le filet.

Mais alors qu’il semblait que Chelsea en avait assez fait, Magomed Ozdoev est apparu dans les arrêts de jeu pour porter le score à 3-3.

Sarr n’a pu que diriger le ballon vers Ozdoev et il a martelé une volée directement dans le coin supérieur.

