La deuxième date de sortie de la bande-annonce de No Way Home pourrait avoir fuité

Avec Shang-Chi et Et si… ? au-delà de nous, il nous reste trois projets MCU cette année. Eternals sortira le 5 novembre, avec Hawkeye sortira sur Disney Plus le 24 novembre. La dernière date de sortie de Marvel de l’année est le 17 décembre et appartient à Spider-Man: No Way Home. Le nouveau film Spider-Man est le projet MCU dont on parle le plus de l’année, et c’est sans aucun effort marketing réel de Sony et Marvel. Les studios ont pris leur temps pour révéler le titre complet du film et sortir la première bande-annonce. Et nous n’avons même pas d’affiches pour le film. Mais de nouvelles fuites indiquent que la deuxième bande-annonce de No Way Home tombera de manière imminente, et c’est la bande-annonce qui pourrait briser Internet. Noter que quelques spoilers suivent ci-dessous, mais vous en avez sans doute déjà lu des dizaines de fois.

No Way Home jouit d’une telle popularité auprès des fans en raison des gros spoilers du film qui ont fuité il y a des mois. Et depuis lors, nous avons reçu de plus en plus de preuves que la fuite était réelle. No Way Home sera un film multivers mettant en vedette trois variantes de Spider-Man : Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Ils se battront contre les Sinister Six, qui sont six méchants des films Spider-Man non-MCU.

Sony et Marvel n’ont montré le Hollandais Peter Parker que dans la première bande-annonce. En ce qui concerne les méchants, nous n’avons vu que Doc Ock d’Alfred Molina. Mais Sony a taquiné quatre autres méchants dans le clip.

La deuxième bande-annonce de No Way Home arrive bientôt

C’est la deuxième bande-annonce de Spider-Man: No Way Home qui brisera Internet, selon les fuites précédentes. Sony et Marvel montreraient tous les méchants du clip et au moins deux variantes de Spider-Man. Certaines rumeurs disent que Spider-Man de Maguire pourrait également être inclus dans le clip.

C’est le « money shot » qui brisera Internet. Nous avons vu Garfield en costume Spider-Man dans diverses fuites qui semblent être liées, y compris une vidéo. Sony a déjà confirmé la légitimité de ces fuites en déposant des demandes de droits d’auteur à leur encontre. Maguire n’est peut-être apparu que dans une image floue dans les images divulguées que Sony a hilarant tenté d’effacer d’Internet.

Et encore une fois, mise à jour sur la fuite de la bande-annonce, ça doit être No Way Home! #SpiderMan #Marvel #NoWayHome #SpiderManNoWayHome

Si vous ne savez pas, il y a une fuite d’informations sur la bande-annonce : « La bande-annonce sortira le 25 octobre et elle durera 3h33 ! 🙂 pic.twitter.com/cPN5Hb6cKM – Spider-Man: NWH News & Leaks (@NwhSpider14) 13 octobre 2021

Un compte Twitter qui traite des fuites et des nouvelles de No Way Home a publié des photos qui semblent montrer le système interne d’une salle de cinéma. Selon les informations, il y a un clip de 3 minutes et 33 secondes qui est censé être diffusé dans les salles à partir du 25 octobre.

À première vue, le clip vient d’un studio, ce n’est donc pas une publicité. Et cela semble être pour un film classé PG-13. No Way Home n’a pas encore officiellement reçu sa note, mais ce sera probablement un film PG-13.

Il n’y a aucun moyen de confirmer qu’il s’agit bien de la deuxième date de sortie de la bande-annonce de No Way Home. Mais ce n’est pas la première fois que nous entendons que la nouvelle bande-annonce sortira dans la seconde moitié d’octobre. Cela garantira que la bande-annonce de No Way Home pourra être jouée dans les salles avant Eternals, qui ouvrira ses portes le 5 novembre. Et Eternals cherche à surpasser Shang-Chi et Black Widow pendant le week-end d’ouverture. Avant de regarder Eternals, cependant, assurez-vous de lire notre guide sur la façon de regarder tous les films Marvel dans l’ordre.