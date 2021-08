La deuxième édition de ‘Music in every corner’ commence sa tournée en août avec des concerts dans 15 petites communes du pays

MADRID, 9 août (EUROPA PRESS) –

La deuxième édition de “Music in every corner” réalisera en août une tournée de 15 concerts à travers les plus petites municipalités de chaque communauté autonome, à l’exception des îles, une initiative lancée par la compagnie de musique navarraise Suakai, dont l’objectif est d’apporter de la musique et culture audiovisuelle dans les endroits les plus reculés et cachés d’Espagne.

Le spectacle choisi à cette occasion sera ‘Luces, Música, ¡Acción!’, Basé sur la musique de bandes originales, selon l’organisation.

La tournée visitera ce 9 août Estepa de San Juan (Soria), le 10 août La Hiruela (Madrid), le 11 août Albendiego (Guadalajara), le 12 août Aguatón (Teruel), le 13 août La Febró (Tarragone), le 15 août Herbers (Castellón), le 16 août Aledo (Murcie), le 17 août Almócita (Almería), le 19 août Benquerencia (Cáceres), le 21 août A Teixeira (Ourense), le 22 août Pesoz (Asturies), le août 24 Pesaguero (Cantabrie), le 25 août Jauregui (Iruraiz-Gauna, à lava) et le 27 août à Ciganda (Atez, en Navarre).

Un concours national sera également créé, destiné aux étudiants des différents Conservatoires Supérieurs du pays, dans le but d’encourager la participation des étudiants aux différentes activités qui composent le projet.

Plus précisément, le concours s’adresse aux étudiants de la spécialité violon ou violoncelle, et les gagnants de chaque édition reçoivent un prix de 400 euros en espèces et la possibilité de participer avec les musiciens de Suakai à l’un des spectacles de leur tournée.