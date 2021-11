La deuxième jeunesse de Fernando Alonso

22/11/2021

Le à 16:26 CET

Fernando Alonso il est ignifuge. Cette saison, il a eu 40 ans (Oviedo, 29 juillet 1981) et il a réalisé dimanche sur le circuit de Losail, qui accueillait pour la première fois un grand prix de Formule 1, le 98e podium de sa carrière, sept ans après le dernier et en un week-end où il a fait preuve d’une grande régularité aux commandes de l’Alpine, la meilleure course de sa saison.

Il est arrivé au Qatar portant ‘El Plan’, revendiquant ses options pour 2022 et montrant que malgré son âge il garde l’illusion de ses débuts. Dans la carrière spectaculaire du Qatar, il l’a signé, approuvant son caractère, sa classe et son ambition.

Après deux ans d’absence de F1, le tour n’a pas été facile, à la fois en raison du rythme de la compétition et du fait que les voitures ont considérablement changé, et parce que cette Alpine n’a rien à voir avec la McLaren dans laquelle il roulait. 2018. L’adaptation a été plus que compliquée avec pratiquement aucune pré-saison et l’Asturien, qui a marqué dans quatorze des vingt courses disputées, n’a jamais douté de ses possibilités.

Caractère, enthousiasme et motivation

Fernando Alonso il continue d’être rapide, constant et ambitieux, avec un caractère énorme sur la piste. En résumé, le Fernando d’une vie. Il n’a jamais baissé les bras et l’exemple le plus clair en est cette nouvelle étape en F1. Fernando a souligné après avoir savouré ce podium tant attendu que « cela a été une longue attente depuis le dernier –Grand Prix de Hongrie 2014– et je suis très heureux pour ce moment. Nous avons fait une bonne course avec la stratégie à un arrêt et la voiture a été excellente tout le week-end & rdquor ;.

L’Asturien a souligné que « dans sa carrière, il y a toujours des hauts et des bas. J’ai vécu des moments fantastiques au Mans ou dans la Résistance, mais revenir en F1 en vue de préparer 2022, avec les nouvelles règles et avoir la récompense de ce podium en fin d’année a très bon goût. Nous sommes mieux préparés qu’il y a dix mois. Au terme de cette 2021 nous sommes à un autre niveau par rapport au premier semestre de l’année. Je suis content et la préparation est en bonne voie & rdquor ;.

Toute sa concentration est déjà portée sur le prochain exercice, qu’il considère crucial. À cet égard, il considère qu’« il est difficile de prévoir ce qui se passera dans le futur, mais J’adorerais combattre Mercedes et Red Bull et quiconque fera une bonne voiture l’année prochaine. Quand j’ai décidé de revenir, c’était avec l’intention de redevenir champion. C’est une ‘réinitialisation’ pour tout le monde et c’est à nous de construire une voiture rapide. Ce n’est pas comme maintenant, que nous avons continué avec la voiture précédente. Si nous sommes dans cette situation, je me sens préparé et fort pour être dans la bataille & rdquor ;.

Retirer l’épine

L’Asturien a joué dans Dégustation de son 332e Grand Prix de Formule 1, étant le deuxième pilote de tous les temps à avoir disputé le plus de courses derrière Kimi raikkonen. Le Finlandais de 42 ans en a déjà disputé 350. Avec deux titres, 32 victoires, 22 pole positions et 98 podiums au championnat, il revient pour arracher une épine à la main.

Depuis qu’il a remporté le GP d’Espagne 2013 et est monté sur le podium en Hongrie en 2014, ses résultats n’étaient pas à la hauteur de son niveau. Le passage à McLaren, alors propulsé par Honda, a été un échec retentissant. Alonso il est resté «en vie» en compétition loin de la F1, approuvant également son talent semaine après semaine. Il a excellé dans des disciplines aussi diverses que la Résistance, s’imposant à Daytona, Le Mans et se sacrant champion du monde, ou le Dakar et Indianapolis, où il a également laissé sa marque dans le mythique 500 Miles.

L’ambition de Fernando l’a remis sur le défi de la F1 lorsqu’il a reçu une forte proposition d’Alpine. Le double champion d’Espagne a vu dans le changement de règle 2022 une excellente possibilité de changer l’ordre établi de la grille et, sous l’égide de Renault, son équipe aspire à se battre pour des victoires et des podiums l’année prochaine dans un scénario qui ouvre la voie.

Au Qatar, il a montré qu’il a encore beaucoup à dire et surtout s’il a une bonne voiture à votre disposition.