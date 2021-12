La deuxième jeunesse d’Oscar Trejo

21/12/2021 à 12:09 CET

.

A 33 ans, le milieu de terrain argentin Oscar Trejo Il vit une deuxième jeunesse au Rayo Vallecano, avec qui il réalise une excellente saison, comme en témoignent les données qui montrent qu’il est le meilleur assistant de la Ligue espagnole, avec huit passes au but.

Trejo Il a disputé 16 matchs de championnat cette saison, tous sauf un en tant que partant, et a joué 1 054 minutes au cours desquelles il a marqué trois buts et fourni huit passes décisives.

Le milieu de terrain argentin est une pièce indispensable pour son entraîneur, Andoni Iraola, qui lui a donné les galons qui correspondent au brassard de capitaine qu’il porte au bras à chaque match.

L’ancien footballeur de Boca Juniors, qui a exprimé son intention de prendre sa retraite au Rayo, vit une deuxième jeunesse en première division, une catégorie qu’il a déjà essayé avec l’équipe de Madrid lors de la saison 2018-2019, dans laquelle sa performance était inférieure à ce que attendu et a fini par passer plus de temps sur le banc que sur le terrain.

En effet, depuis son retour au club en 2017 -après son bref passage en 2010/2011-, ses performances ont été marquées par l’irrégularité, même si la saison dernière, au moment clé, dans la dernière ligne droite avec la promotion, il a récupéré son meilleure version.

Trejo sait diriger l’équipe pour capter les idées tactiques de l’entraîneur Andoni Iraola sur l’herbe. L’épuisement physique proposé par l’entraîneur basque, avec un jeu de transitions rapides et de haute pression, se porte bien pour l’Argentin, qui est à l’aise avec son rôle, même s’il est conscient qu’il doit se doser et, par conséquent, de nombreux matchs juste remplacé dans les dernières minutes.

Avec huit passes au but en seize matchs et une moyenne de 0,50 par match, Trejo mène le classement des assistants en Première devant les Français du Real Madrid Karim Benzema (7), avant athlétique Iker Muniain (5), les Portugais de Valence Gonzalo guedes (4) et les madridistas Luka Modric Oui Vinicius Junior (4).

L’un des meilleurs partenaires de Trejo il est colombien Radamel Falcao, comme cela a été clair contre Barcelone, quand l’un a assisté et un autre a marqué, ceci étant l’un des toniques récurrents de ce Ray, qui est déjà la sixième équipe la plus marquante de la catégorie avec 26 buts.

Le lendemain, Rayo visite le Wanda Metropolitano, une scène qui a déjà marché Trejo le 25 août 2018. À cette occasion, l’équipe de Vallecano a perdu (1-0). L’Argentin espère que la bonne séquence qu’il traverse se prolongera et qu’il pourra surprendre l’Atlético de Madrid, un rival devenu direct pour les positions européennes.