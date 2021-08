La deuxième journée du FE Healthcare Summit a ouvert les délibérations sur la recherche, les soins de santé numériques et les soins de santé d’urgence

La transformation numérique a permis aux entreprises d’évoluer vers des soins basés sur la valeur où les coûts sont mieux gérés en utilisant efficacement les données des patients

La deuxième journée du FE Healthcare Summit le 19 août, qui a débuté le 18 août 2021, s’est terminée par des délibérations et des tables rondes sur des sujets de recherche innovante, d’approche numérique des soins de santé, de diagnostic, de services de santé d’urgence en Inde, de politique de santé et d’investissement dans les soins de santé.

Tout en prononçant son discours d’invité en chef sur les initiatives de santé du gouvernement de Delhi et sa lutte massive contre Corona, Satyendar Jain, ministre de la Santé, gouvernement de Delhi a parlé d’offrir l’isolement à domicile et la thérapie plasmatique pendant les quatre vagues de covid et a informé qu’à Delhi seulement 30 lakh Des doses doubles de vaccin Covid ont été administrées dans ses 400 centres qui ont la capacité de vacciner 4 lakhs par jour tout en augmentant les lits de soins intensifs de 6 000 lits à 12 000 lits.

Tout en prononçant son discours d’ouverture sur le thème « Pandémie de recherche innovante et au-delà. Perspective mondiale, leçons et voie à suivre pour l’Inde », le Dr Soumya Swaminathan, scientifique en chef, Organisation mondiale de la santé (OMS) à l’occasion de la deuxième journée du Virtual FE Healthcare Summit qui a commencé le 18 août et se terminera le 20 août 2021 a souligné le le fait qu’il existe un grand nombre d’essais cliniques sur les vaccins réalisés à travers le monde et cela a entraîné un grand nombre de petits essais fragmentés non concluants qui ont conduit à plus de confusion que de fournir réellement les réponses

« La solution réside dans des essais sur de grandes plateformes comme l’essai de solidarité de l’OMS auquel participent 30 pays et 500 hôpitaux, dont beaucoup en Inde, qui ont pu tester certains des médicaments réutilisés qui étaient censés avoir un certain potentiel pour le traitement de Covid -19. Nous envisageons de lancer un deuxième essai de solidarité qui examine les médicaments immunomodulateurs pour les personnes hospitalisées pour une maladie grave de Covid-19 », a déclaré le Dr Swaminathan.

Tout en modérant une table ronde sur le thème du développement d’une première approche numérique des soins de santé, le Dr Rana Mehta de Price water house Coopers Services LLP a déclaré : « Bien que le programme gouvernemental Ayusman Bharat PMJAY ait donné un accès financier à 500 millions de personnes, il y a une termes d’infrastructures de santé et de médecins lorsqu’il s’agit de faire face à la crise pandémique. Par conséquent, la transformation et l’intervention numériques sont indispensables pour relever le défi de Covid-19.

Parlant de la transformation numérique, Prashant Tandon, fondateur de 1mg, a déclaré : « Covid-19 a entraîné un changement radical dans l’état d’esprit des acteurs de la santé et a rendu la transformation numérique viable lorsque les chaînes d’approvisionnement ont été perturbées. C’était un défi, mais nous pouvions relever le défi à l’aide d’interventions numériques.

Au cours de la session, Ritesh Talapatra, directeur général d’Optum Global Solutions (India) Pvt Ltd, a déclaré : « Il y a toujours un défi en termes de coûts, de qualité et d’accessibilité des soins de santé. La transformation numérique nous a permis d’évoluer vers des soins basés sur la valeur où les coûts sont mieux gérés en utilisant les données des patients chez Optum que nous avons développées au cours des dernières décennies.

Faisant écho à des points de vue similaires, Narendra K Saini, directeur des données et du numérique, Lupin a déclaré : « Covid -19 a permis aux gens d’adopter les technologies numériques plus rapidement, ce qui n’était pas acceptable auparavant car l’accès physique aux soins de santé était prédominant. La transformation numérique a réduit les coûts des soins de santé et a également accéléré la prestation des soins de santé aujourd’hui. »

Sudhanshu Mittal, Head & Director, Technical Solutions – CoE IoT & AI : Lead – Digital Healthcare & Industry 4.0 – NASSCOM a suggéré que les entreprises de soins de santé et les start-up devraient développer des solutions de technologie numérique en gardant les utilisateurs à l’esprit.

S’exprimant lors de la table ronde sur le thème du jeu diagnostique, Kuldeep Singh Sachdeva, directeur régional de l’Union Asie du Sud-Est, Union internationale contre la tuberculose et les maladies pulmonaires, a déclaré : « Le principal défi consiste à trouver des ressources pour la tuberculose résistante aux médicaments. Il y a des défis du côté des ressources, de la demande et de l’offre. La capacité du secteur public n’est pas bonne car il y a très peu de cliniciens pour la prise en charge et le diagnostic de la tuberculose pharmacorésistante. Il y a une mortalité énorme dans la tuberculose résistante aux médicaments en raison du manque de bons types de diagnostics à utiliser, quand et où utiliser.

Selon le Dr Arvind Lal, président et directeur général du Dr Lal Path Labs, « le secteur privé en Inde mène plus de 70 % de consultations et de diagnostics sur la tuberculose sur la base de la base de données gérée par un portail centralisé robuste du gouvernement sous le nom de NI- KSHAY. Notre cellule antituberculeuse centralisée est liée à NI-KSHAY et tous nos laboratoires effectuent des microscopies dans les laboratoires de référence de Delhi, Bangalore, Kolkata et Mumbai sont équipés d’une installation BSL -3 pour tester la tuberculose et effectuer également des tests de sensibilité aux médicaments.

Parlant du programme de lutte contre la tuberculose, le Dr Sudarsan Mandal, directeur général adjoint de la Division centrale de la tuberculose, ministère de la Santé et du Bien-être familial du gouvernement indien, a déclaré : « Nous avons mis le programme de lutte contre la tuberculose en mode mission et nous avons pu informer 20 lakh patients en 2018 et 24 patients lakh en 2019 et nous les avons mis sous protocole de traitement. Il est nécessaire de comprendre qu’un patient tuberculeux non traité peut propager des infections à 15 personnes.

S’exprimant lors de la session, le fondateur du Dr A. Velumani, Thyrocare, a déclaré : « Il y a un besoin pour un partenariat public-privé dans la construction d’un soutien logistique pour la collecte d’expectorations en termes de rendre le diagnostic de la tuberculose plus efficace dans lequel le soutien des gouvernements des États est également nécessaire.

Rashi Garg, directeur général de Cepheid India, a suggéré qu’il est nécessaire de développer des tests moléculaires et diagnostiques efficaces pour détecter précocement la tuberculose pharmacorésistante pour une intervention thérapeutique rapide.

S’exprimant lors de la table ronde sur les services de soins de santé d’urgence en Inde, Praveen Gowdru, PDG de VMEDO, “Les services de soins de santé d’urgence ont été submergés en Inde, nos services de soins ambulatoires recevant 2000 appels par jour contre 100 appels par jour avant Covid- 19 pandémie.

Dr. NK Venkataramana Président fondateur et directeur – Neurosciences, BRAINS Hospitals a parlé d’avoir un système d’urgence et des normes uniformes pour offrir des soins intensifs même en période de covid.

Le Dr Santosh Shetty, PDG de l’hôpital Kokilaben, a suggéré que le partenariat public-privé était au cœur de la gestion de Covid -19, car les patients non-Covid avaient également besoin d’interventions de traitement lorsqu’il s’agissait de services d’urgence.

S’exprimant lors de la table ronde sur les services de santé d’urgence en Inde, Jitendra Walia, PDG de KHG Health Services, a souligné le fait que nous avons un total de 19 lits d’hôpitaux dont seulement 5 à 8 % sont des lits de soins intensifs, dont 50 % ont des ventilateurs.

