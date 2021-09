L’incendie n’a pas non plus mis un terme à la célébration du 50e anniversaire de Jada Pinkett Smith, car Smith, avec sa mère et sa fille Willow Smith, tenait toujours leur talk-show Red Table Talk, qui est filmé à la maison, et a consacré l’épisode spécial à la dame d’anniversaire. Pour la célébration de l’anniversaire, […] More