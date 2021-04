La deuxième phase du deuxième B commence pour Arenas de Getxo contre Osasuna Promesas

06/04/2021 à 23h30 CEST

le Arènes de Getxo et Osasuna Ils entament leur participation à la Deuxième Phase du Second B à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce mercredi à 19h00 le match correspondant à la première journée au stade. Municipale de Gobela.

le Arènes de Getxo il était en sixième position dans la première phase du deuxième B avec 26 points et des chiffres de 15 buts en faveur et 15 contre.

Quant à l’équipe visiteuse, Promesses d’Osasuna il s’est classé cinquième dans la phase précédente du tournoi avec 24 points et un solde de 21 buts en sa faveur et 22 contre.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale de GobelaEn fait, les chiffres montrent une victoire et une défaite en faveur de la Arènes de Getxo. La dernière confrontation entre les Arènes de Getxo et Osasuna Cette compétition s’est déroulée en janvier 2020 et s’est terminée par un résultat 0-2 en faveur des visiteurs.