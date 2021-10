« La deuxième place dans ces conditions me vaut »

10/10/2021 à 16h47 CEST

Max verstappen il n’a pas pu se battre pour la victoire en Turquie, une piste où les Mercedes ont été supérieures tout le week-end et sur laquelle le Néerlandais a dû se contenter de la deuxième place du podium, derrière Valtteri Bottas.

Le Néerlandais a cependant fini satisfait de son résultat, ce qui le replace en tête du championnat, désormais avec six points d’avance. Lewis Hamilton, qui a terminé cinquième ce dimanche. « Ce n’était pas une course facile, la piste était très glissante. Nous devions gérer et tirer n’était pas possible. Valtteri avait plus de rythme et je suis heureux d’être deuxième dans ces conditions. C’était facile de faire des erreurs », a-t-il reconnu. Verstappen dès que vous sortez de la voiture.

‘Mad’ Max a expliqué que la gestion des pneus a été la clé de la course, puisque tous les pilotes ont essayé de ne pas user leurs roues afin d’avoir la possibilité de faire leur seul arrêt le plus tard possible, en attendant que les conditions de la piste s’améliorent si elle s’assèche, ce qu’il n’a finalement pas passé.

« Le défi a été de gérer les pneus et pour cette raison, je n’ai jamais pu pousser. Il fallait faire un nombre exact de tours, puis s’arrêter et faire un autre match », a déclaré le Néerlandais, qui est monté sur le podium. avec votre partenaire Sergio Perez, troisième.

Verstappen Il arrivera à la prochaine Coupe du monde à Austin (22-24 octobre) avec un avantage de six points. L’homme Red Bull est conscient qu’une fin de saison brûlante l’attend, à égalité maximale avec son rival : « La Coupe du monde a été serrée toute l’année et je suis sûr qu’à Austin, nous aurons à nouveau une bataille intense avec les Mercedes. Jusqu’à présent, la saison a été très bonne de notre part et j’espère continuer comme ça », a conclu Max.