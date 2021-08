La deuxième place de Vettel au GP de Hongrie doute d’un échantillon de carburant · .

La deuxième place de Sebastian Vettel au Grand Prix de Hongrie est mise en doute car sa voiture contenait trop peu de carburant à la fin de la course.

Le délégué technique de la Formule 1 de la FIA, Jo Bauer, a confirmé qu’ils n’avaient pu retirer que 300 ml de carburant de l’Aston Martin de Vettel.

Le règlement technique de la F1 stipule : “Les concurrents doivent s’assurer qu’un échantillon d’un litre de carburant peut être prélevé sur la voiture à tout moment pendant l’épreuve.”

Vettel a arrêté son Aston Martin en piste après avoir franchi le drapeau à damier et est rentré aux stands à pied. Son ingénieur de course Chris Cronin lui a conseillé à la radio de conduire « super-lentement » et « d’économiser du carburant » après avoir franchi la ligne, puis plus tard dans le tour, il lui a dit de « s’arrêter dans un endroit sûr », ce qu’il a fait.

Un représentant de l’équipe a été convoqué devant les commissaires sportifs à 20h20 heure locale.

