La deuxième plus ancienne banque des États-Unis, State Street, commencera-t-elle à négocier des crypto-monnaies?

Selon un communiqué de presse, l’une des plus grandes banques State Street aux États-Unis s’associera à la start-up Puremarkets. La coopération permettra à Currenex de State Street, un fournisseur de technologie de trading «haute performance», de travailler avec la startup sur une plateforme de trading crypto.

En parallèle, les partenaires pourraient explorer «l’espace d’échange de devises numériques». Avec plus de 3,15 billions de dollars d’actifs sous gestion et 38 dollars d’actifs en garde, State Street est l’une des plus grandes banques à révéler sa participation à l’industrie de la cryptographie.

La plateforme de trading Pure Digital sera, selon le communiqué de presse, automatisée avec un «marché OTC haute performance». En outre, il soutiendra le trading de crypto-monnaies, telles que Bitcoin et Ethereum, avec des actifs numériques, tels que l’USDT.

Les utilisateurs de Pure Digital pourront profiter du crédit bilatéral pour obtenir une «utilisation et un contrôle efficaces du capital». De cette manière, les partenaires contribueront à renforcer le marché de la crypto-monnaie pour la «découverte des prix» et réduiront le «risque» lors de la négociation de la classe d’actifs.

Plateforme de trading de crypto-monnaie en cours d’évaluation

La plate-forme devrait être lancée vers le deuxième trimestre de 2021. En plus de ce qui précède, la plate-forme disposera d’un «mécanisme de routage de garde intelligent». Cela permettra aux utilisateurs d’opérer dans le cadre de leur «solution de conservation d’actifs privilégiée».

Pour réduire les coûts pour tous les traders, Pure Digital intégrera l’API FX standard de l’industrie, selon le communiqué. Les utilisateurs souhaitant acquérir des positions longues auront la possibilité de négocier avec leurs «relations et infrastructures Prime Bank / Custodial existantes». Campbell Adams, fondateur de Pure Digital, a déclaré:

Pure Digital est heureux d’explorer l’espace des actifs numériques avec State Street, car nous partageons la même vision de l’avenir du marché des devises numériques.

D’autre part, Lauren Kiley, PDG de Pure Digital, a exprimé son enthousiasme pour le partenariat et pour l’opportunité de travailler avec Currenex. Kiley a souligné son objectif, «transposer» l’infrastructure monétaire au secteur de la cryptographie avec un consortium dirigé par l’institution bancaire.

Le responsable mondial des services d’exécution de GlobalLink, State Street Global Markets, David Newns, a ajouté:

Currenex est heureux de tirer parti de son expérience et de ses connaissances sur le marché des changes et des actifs numériques pour fournir à Pure Digital une technologie et une infrastructure solides pour cette initiative passionnante de trading de devises numériques.

Cependant, selon un rapport de Coindesk, un porte-parole de State Street a déclaré que la banque «évalue le trading sur la plate-forme». L’établissement bancaire ne s’est pas encore engagé à effectuer des opérations en crypto-monnaies.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 57 709 $ avec des gains de 3,4% sur le graphique quotidien.

BTC montre une dynamique haussière sur le graphique de 24 heures. Source: BTCUSD Tradingview