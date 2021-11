La deuxième résidence de Kiss à Las Vegas aura lieu à la fin de 2022, déclare le directeur de longue date du groupe

Dans une nouvelle interview avec The Rock Experience With Mike Brunn, EMBRASSERgestionnaire de longue date de Doc McGhee a blâmé les questions liées à COVID pour l’annulation de la deuxième résidence du groupe à Las Vegas.

Ticketmaster avisé les détenteurs de billets de l’annulation de la résidence de 12 dates par e-mail plus tôt dans le mois. Les Revue de Las VegasLe rapport initial de ‘s a cité des « ventes de billets sans frais » comme raison des concerts annulés, bien qu’une version modifiée de l’article ne donne plus d’explication sur l’annulation des spectacles.

Demandé par L’expérience rock avec Mike Brunn quelle était la vraie raison de l’annulation de la résidence, Doc dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Quand nous l’avons fait, j’ai dit que nous allions aller jusqu’au 1er novembre et voir si nous pouvions faire venir les gens d’Europe. Nous avons une chance pour que les gens viennent à Vegas pour nous voir parce que [KISS co-founders] Gène [Simmons] et Paul [Stanley] ne fera pas de tournée après [2022]; ils vont être faits. Alors, quand nous ne pouvions pas faire entrer les gens et que les restrictions étaient là, j’ai dit: « Nous n’avons pas à le faire maintenant. » Nous en avons parlé : « Faisons-le plus tard, lorsque tout le monde aura la chance de voir une section différente de EMBRASSER.’ Ce n’est pas EMBRASSER, le spectacle que nous avons aujourd’hui, ce n’est pas EMBRASSER 2.0 ou n’importe lequel de ces trucs – ce sera une toute autre ambiance que les gens voudront venir [and see]. Et nous allons faire 12 spectacles. Que les gens puissent venir les voir pour la dernière fois à Vegas. C’était assez dur sur le [recently completed Kiss Kruise] — 174 personnes n’ont pas pu venir [due to COVID travel restrictions]; 174 cabines, [which was] comme 300 personnes. »

Quant à savoir quand il attend le deuxième EMBRASSER La résidence à Vegas va enfin avoir lieu, Doc a dit : « Je pense que ça va être en, comme, août [of 2022]. Ce sera en août ou en octobre. Nous vérifions maintenant. »

McGee a également parlé de la date et du lieu reportés du dernier spectacle de EMBRASSER‘s « Fin de la route » tournée d’adieu. Le trek devait initialement se terminer le 17 juillet 2021 à New York, mais a depuis été prolongé au moins jusqu’à la fin de 2022. Lorsqu’on lui a demandé quand et où le dernier concert aurait lieu, Doc a dit : « Évidemment, ça doit être New York – quelque part à New York. Si nous faisons [it] après septembre [of 2022], alors il n’y a que quelques endroits où jouer. Nous sommes donc encore en train de le cartographier, car nous étions censés terminer à [the] Champ Citi [baseball park in Flushing Meadows-Corona Park in New York City] en juillet dernier. Et avec la pandémie, nous ne pouvions rien faire de tout cela. Et à cause des gros engagements de tournée que tout le monde a pris en 22, parce que tout le monde est parti depuis deux ans – tout le monde veut sortir – donc c’est difficile d’avoir des dates et tout ce genre de choses. »

En août, Simmons a parlé à Pierre roulante À propos EMBRASSERest alors en résidence à venir, en disant: « Il y a des questions de cœur et puis il y a des questions de poche et c’est bien quand ils convergent tous les deux. C’est donc un très beau salaire. Ils paient bien et c’est une raison suffisante. Mais c’est aussi plus facile pour le groupe parce que vous n’avez pas l’usure de voyager. »

EMBRASSERl’annulation de la résidence est intervenue un jour après Pierre roulante magazine a publié une histoire dans laquelle un groupe de EMBRASSER roadies ont suggéré que le manque de protocoles COVID appliqués sur « Fin de la route » a conduit à la mort d’un technicien de guitare de longue date, âgé de 53 ans Francis Stueber. Stüber est décédé des suites d’un coronavirus dans sa chambre d’hôtel de Détroit le 17 octobre, deux jours seulement après avoir été mis en quarantaine. Les membres de l’équipage ont affirmé que la tournée n’avait pas pris de mesures de sécurité suffisamment strictes, notamment en ne testant pas tout le monde régulièrement. De plus, certains membres d’équipage auraient déguisé leur maladie et/ou de fausses cartes de vaccination.

Les rockeurs légendaires se sont déjà installés à Sin City en novembre 2014 à The Joint at Hard Rock Hotel And Casino. La course de neuf spectacles a été capturée pour le « Kiss Rocks Vegas » Ensemble DVD et Blu-ray, arrivé en août 2016.

EMBRASSERla programmation actuelle de se compose de membres originaux Simmons et Paul Stanley (guitare, chant), aux côtés des ajouts ultérieurs au groupe, guitariste Tommy Thayer (depuis 2002) et batteur Eric Chanteur (activé et désactivé depuis 1991).

Formé en 1973 par Stanley, Simmons, le batteur Pierre Criss et guitariste principal As Frehley, EMBRASSER a organisé sa première tournée « d’adieu » en 2000, la dernière à présenter la formation originale du groupe.



