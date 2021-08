La deuxième saison d’Alonso chez Alpine confirmée par l’équipe · .

Alpine a mis en doute l’avenir immédiat de Fernando Alonso en confirmant qu’il continuera à piloter pour l’équipe l’année prochaine.

Alonso est revenu en Formule 1 cette année dans ce qui était censé être un contrat de deux saisons à piloter pour l’équipe. Cependant, l’équipe a décrit aujourd’hui sa poursuite en 2022 comme une “prolongation de contrat”.

Alors qu’on s’attendait généralement à ce qu’Alonso reste avec l’équipe en 2022, l’équipe a déployé des efforts inhabituels pour promouvoir l’annonce sur les réseaux sociaux. Alonso et son coéquipier Esteban Ocon ont échangé des messages codés sur Twitter hier pour taquiner une annonce majeure.

Le PDG d’Alpine, Laurent Rossi, a décrit la combinaison d’Alonso et d’Ocon comme “une équipe de pilotes parfaite, parmi les plus fortes de la grille”.

“Fernando nous a tous impressionnés depuis qu’il est revenu au sport au début de cette année”, a ajouté Rossi. « Son dévouement, son travail d’équipe et sa concentration pour extraire le maximum de l’équipe sont incroyables et certainement spéciaux à voir.

« Sa performance en Hongrie était un autre exemple de son pedigree en course et a rappelé à tout le monde à quel point il est un pilote talentueux. Je suis convaincu que nous pouvons grandement bénéficier de la perspicacité et de l’expérience de Fernando alors que nous entrons dans la phase finale de développement et d’optimisation du châssis et du groupe motopropulseur 2022. Il est tout aussi avide de succès que nous et met tout en œuvre pour le traduire en performance. »

Le double champion du monde a fait son retour dans le sport après deux années de pilotage en Championnat du monde d’endurance, suite à sa retraite de McLaren à la fin de la saison 2018. Il a également disputé le Rallye Dakar et Indianapolis 500.

Alonso a rejoint l’équipe Renault, avec laquelle il a remporté ses deux championnats du monde en 2005 et 2006. Elle a été rebaptisée Alpine pendant l’intersaison.

L’équipe a annoncé une prolongation de contrat pour Ocon plus tôt cette année, ce qui le maintient dans l’équipe jusqu’en 2024. Lors du dernier tour en Hongrie, Ocon a remporté la première victoire de l’équipe depuis que Renault a relancé son équipe il y a cinq ans.

