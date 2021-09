La deuxième saison de BTS dans l’émission de télé-réalité Soop sera diffusée en octobre

in

La deuxième saison de l’émission de téléréalité “In The Soop” de BTS devrait être diffusée en octobre.

Après le succès de la première saison de l’émission l’année dernière, les puissances de la K-pop ont annoncé qu’une deuxième saison de la version du groupe de “In The Soop” devrait être diffusée en octobre de cette année.

Bien qu’une date de sortie définitive et d’autres détails n’aient pas encore été dévoilés, ils sont attendus dans les semaines à venir avant la première de la saison. La prochaine saison de l’émission devrait être disponible sur le réseau sud-coréen JTBC, ainsi que sur la plate-forme mondiale de communauté de fans Weverse.

‘In The Soop’ est une série télé-réalité produite par l’agence HYBE Labels de BTS. la première saison de la version BTS de “In The Soop” a vu les sept membres du groupe faire une pause dans leurs horaires de travail habituels pour passer du temps ensemble dans une cabane au bord du lac.

Les camarades du label HYBE SEVENTEEN sont également actuellement à l’affiche de leur propre édition du programme de télé-réalité. Leur version de l’émission a été créée pour la première fois fin août et devrait être diffusée jusqu’au 12 octobre.

Dans d’autres nouvelles de BTS, le groupe a récemment sorti un tout nouveau remix de “Butter”, mettant en vedette la rappeuse Megan Thee Stallion. La collaboration a été publiée peu de temps après qu’un juge a autorisé la chanson et accordé à Megan la permission de sortir le remix, suite aux affirmations de Megan plus tôt la semaine dernière selon lesquelles son label et son distributeur l’avaient empêchée de le publier.

BTS avait précédemment abandonné plusieurs autres remixes de “Butter”, y compris une version “Sweeter” et “Cooler” de la chanson. Avant cela, le boys band avait également sorti un « remix plus chaud » teinté de house de le single en tête des charts.

En juillet, l’American Butter Institute a remercié le groupe K-pop d’avoir aidé à mieux faire connaître son produit à travers la chanson. “Cela ne fait évidemment pas de mal d’associer votre produit à la chanson du meilleur groupe de l’été”, a déclaré son PDG Alan Bjerga à Billboard.

Écoutez le meilleur des BTS sur Apple Music et Spotify.