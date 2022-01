la deuxième saison de cette famille particulière arrive

2022 commence avec une prémisse encore plus qu’espoir pour les séries en streaming, où le calendrier de sortie devrait offrir de nombreuses options. De même, nous vivons cet événement particulièrement dans notre pays avec l’apparition de diverses plateformes, où plusieurs séries qui étaient déjà sorties dans leurs territoires d’origine depuis quelques années, finissent par devenir des nouveautés absolues pour nous.

Cela devient une possibilité unique de découvrir de nouvelles alternatives qui nourrissent nos goûts. Un tel pari s’avère être Les pierres précieuses justes, série officiellement sortie en 2019 via Hbo, qui nous présente les expériences complexes de la Gemme, une famille de pasteurs de premier plan Centre du salut, qui sont devenus des milliardaires en partie grâce à une stratégie de télévangéliste intelligente et astucieuse.

La première saison montre comment le patriarche de cette communauté grandissante, le Dr Eli Pierre précieuse, cherche à développer son activité en absorbant de petites églises désaffectées et en construisant des épicentres de prière encore plus grands et plus copieux, tout cela grâce à l’aide de son beau-frère Billy homme libre.

En revanche, vos enfants Jesse, Judy et Kelvin, ils jouissent d’une vie pleine de luxe, de confort et de gaspillage au détriment des dons d’entreprise, où tout tend à être mis en péril en raison du chantage qui expose de tels excès, la cupidité, le gaspillage et bien sûr, une tromperie dans laquelle leur prétendu bien et la foi miraculeuse sera mise en doute devant la communauté.

Les pierres précieuses Il brille principalement grâce au tandem d’artistes et au talent dont il dispose, on retrouve ici l’humoriste Danny McBride en tant que créateur et scénariste de la série, qui joue Jesse pierre précieuse le fils aîné du patriarche Éli, dont se souviennent principalement d’autres films de l’envergure de Amour sans arrêt (2009) et Histoire claire (2013), en plus d’autres comédies cultes comme La façon pied poing (2006).

La lignée continue avec l’actrice Edi Patterson qui donne vie à Pierre précieuse de Judy, la deuxième fille de Éli, qui étant un personnage sous-estimé par ses proches finit par devenir une menace névrotique. Patterson on se souvient d’une autre comédie exceptionnelle comme c’était le cas Directeurs adjoints, où curieusement il a partagé des scènes avec son collègue et protagoniste Danny McBride.

Le plus jeune fils de la famille, Pierre précieuse de Kelvin, est interprété par Adam DeVine présenté par la comédie bourreaux de travail (2011), en plus d’autres productions telles que Jexi : Cellulaire sans filtre (2019) et Le stagiaire (2015), où il a démontré ses compétences en tant que figure marquante et contemporaine du genre. Bien que son personnage dans cette série brille pour être l’une des âmes les plus nobles et les plus pures de la Gemme, tout ce qui l’entoure va l’imprégner en raison des situations tendues et particulières.

Enfin, en dehors des performances d’autres grandes stars comme Walton Goggins, Dermot Mulroney et le chanteur Jennifer orties, le grand apparaît John Goodman qui donne vie au patron et au père Pierre précieuse d’Eli. Homme bon qui a récemment joué des rôles célèbres dans des films tels que Argo (2012), Je ne sais pas Jack (2010) et 10, voie Cloverfield (2016), restera toujours dans les mémoires pour l’interprétation de Fred silex dans la bande d’action en direct de Les Flintstone (1994), ce n’est pas pour rien ici qu’il existe une relation contextuelle des mots entre les noms Flintstone Oui Gemme.

Initialement, le 9 janvier, les deux premiers épisodes de sa deuxième saison sortiront dans notre pays via la plateforme HBO Max, de même chaque semaine les nouveaux chapitres seront publiés simultanément avec la chaîne Hbo. La deuxième saison se concentrera sur la façon dont cette famille bénie doit se défendre contre diverses visites du passé, qui menacent de détruire leur entreprise insolite.

Une série idéale pour ceux qui ont connu les fortunes et mésaventures d’autres grandes familles sur le petit écran comme Les Sopranos ou la Dutton dans YellowstoneSeulement ici, de manière humoristique et satirique, ils parlent de la foi et des entreprises familiales aux États-Unis.

C’est officiel, en octobre 2021, il a été annoncé qu’une troisième saison viendrait.