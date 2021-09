La deuxième saison de “Gossip Girl” confirmée par HBO Max – Chihuahua News – Intrelíneas

La suite de Gossip Girl aura une deuxième saison sur la plateforme HBO Max. Les rumeurs sur les réseaux sociaux et les relations des jeunes de Manhattan préparent leur retour.

HBO Max a qualifié Gossip Girl de “meilleure sortie pour une série dramatique Max originale cette année” dans son annonce de renouvellement. Selon le service de streaming, il a eu une “audience record lors de son premier week-end sur la plateforme”.

La première saison, qui comptait 12 épisodes et était divisée en deux parties, s’achèvera en novembre. Concernant la nouvelle saison, il n’a pas encore été révélé combien d’épisodes sortiront et quand le tournage commencera.

Avant la première de l’émission le 8 juillet, le showrunner Joshua Safran, qui est également apparu dans l’original Gossip Girl, a déclaré dans une interview à Variety qu’avec cette nouvelle version, ils cherchaient à donner une autre image au contenu.

“Je voulais être plus inclusif, je voulais montrer un univers plus diversifié et je voulais raconter plus d’histoires queer”, a déclaré Safran. Contrairement à l’actuelle, la série précédente tournait autour d’un monde plus direct et moins remis en question.

Gossip Girl est basé sur les livres pour jeunes adultes de la romancière américaine Cecily von Ziegesar, ainsi que sur l’émission créée il y a 14 ans. La première adaptation mettait en vedette Blake Lively, Leighton Meester, Penn Badgley, Ed Westwick, Kristen Bell, Chance Crawford et Taylor Momsen.

Désormais, le casting de 2021 comprend Jordan Alexander, Eli Brown, Tavi Gevinson, Tomas Doherty, Evan Mock, Emily Alyn, Whitney Peak, Zión Moreno et Savannah Lee Smith. On ne sait pas si l’un des éléments ci-dessus sera publié pour le prochain versement.

La suite du drame pour adolescents est produite par Fake Empire et Alloy Entertainment. Il est écrit et développé par Safran, Josh Schwartz et Stephanie Savage, ses distributeurs sont Warner Bros. Television et CBS Studios.