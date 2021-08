La deuxième saison de la série paranormale d’Ozzy, Sharon et Jack Osbourne sera diffusée ce soir

La deuxième saison de Chaîne de voyagela série “Les Osbournes veulent croire” sera présenté en première ce soir (dimanche 22 août) à 21 h et 22 h HE/PT.

Jack Osbourne est déterminé à convertir ses parents sceptiques, Ozzy et Sharon, en croyants à part entière. L’enquêteur paranormal chevronné s’assoit avec le prince et la princesse des ténèbres pour regarder des vidéos à couper le souffle d’activités surnaturelles.

Ils sont peut-être connus comme la première famille des ténèbres, mais en ce qui concerne le rocker paranormal et légendaire Ozzy Osbourne et sa femme, Sharon, sont des sceptiques à la limite. Déterminé à les tourner complètement de l’autre côté, Jack se réunit avec Ozzy et Sharon pour partager les vidéos les plus folles et les plus époustouflantes d’activités surnaturelles jamais filmées. Mais la question demeure de savoir si le prince et la princesse des ténèbres verront la lumière en ce qui concerne le paranormal, ou s’ils pensent que c’est juste un autre tour dans le train fou.

“Mes parents ont toujours vécu à la limite, même lorsqu’il s’agit de croire au surnaturel”, a déclaré Jack. “Je suis convaincu qu’ils n’ont tout simplement pas vu assez de preuves, alors je leur fais regarder les images les plus indéniables filmées, y compris quelques-unes de mes propres expériences personnelles. Mon plus grand défi est peut-être de garder leurs commentaires conviviaux pour toute la famille. Il sera un classique Osbourne la cueillette!”

Au cours de chaque épisode d’une heure, Jack dévoilera une série de clips paranormaux époustouflants de l’au-delà pour ses parents, Ozzy et Sharon, être témoin de. Le couple passera en revue – et critiquera – chaque moment filmé, une compilation de Jackles éléments de preuve préférés. L’honnêteté et l’humour ne manquent pas, il ne manque pas d’amusement, de pitreries et de commentaires vivants dans le Osbourne salle de projection.

Dans la première de la saison, “Perdu dans l’espace”, Jack prend Ozzy et Sharon dans un voyage hors de ce monde alors qu’il essaie de les convaincre que les chats peuvent voir les fantômes et que le Canada a son propre monstre du Loch Ness. De plus, le Osbournes dépoussiérez leurs chapeaux en papier d’aluminium pour débattre de l’alunissage de 1969. Dans le deuxième épisode de la saison, “Grandes boules de feu”, qui sera également diffusé ce soir, Jack pousse Ozzy et Sharon remettre en question la réalité avec un chien fantomatique, un Bigfoot canadien et une observation d’OVNI qui frappe trop près de la maison pour le Osbournes‘ confort.